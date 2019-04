Zur Rose : Le groupe Zur Rose nomme trois nouveaux membres du conseil d'administration

EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Mot-clé(s) : Identité

Le groupe Zur Rose nomme trois nouveaux membres du conseil d'administration



15.04.2019 / 06:55





Communiqué de presse

Le groupe Zur Rose nomme trois nouveaux membres du conseil d'administration

Le groupe Zur Rose a nommé Tobias Hartmann, le Dr Christian Mielsch et Florian Seubert comme nouveaux membres du conseil d'administration et proposera à l'assemblée générale de les élire le 23 mai 2019. Ces nominations visent à continuer de renforcer l'expertise de l'organe le plus élevé de la société dans les domaines de la technologie, du commerce et des finances.

Suite au positionnement du groupe Zur Rose en tant que plateforme de santé intégrée et à son évolution en conséquence comme entreprise orientée sur la vente en ligne, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale d'augmenter le nombre de ses membres de six à sept personnes. Le conseil d'administration considère que les trois candidats complètent l'instance de manière idéale. Ainsi que cela a déjà été annoncé, le Dr Heinz O. Baumgartner et Vanessa Frey quittent le conseil d'administration.

Tobias Hartmann, président-directeur général de Scout24 AG, a plus de vingt ans d'expérience du management dans le lancement, le développement et la croissance à l'international d'entreprises du domaine des produits de consommation et des solutions de plateformes de commerce en ligne notamment. Il a travaillé tant pour des entreprises privées que pour des entreprises cotées en bourse en Europe et aux États-Unis. Le Dr Christian Mielsch est membre du comité directeur et CFO de REWE Group. Les responsabilités qu'il a successivement assurées dans le domaine de la finance au sein de groupes d'entreprises internationaux, le groupe Metro entre autres, lui ont permis d'acquérir une expertise spécialisée, en particulier dans les domaines des fusions-acquisitions, de la finance commerciale et du contrôle de gestion. En tant que cofondateur de l'entreprise de commerce en ligne zooplus AG, Florian Seubert bénéficie d'une grande expérience du monde de l'entreprise. Reconnu comme un expert du secteur de la vente en ligne, il exerce actuellement en tant que conseiller professionnel indépendant en matière de gestion des investissements et des participations.

Le Prof. Stefan Feuerstein, président du conseil d'administration du groupe Zur Rose, se réjouit: «Avec Tobias Hartmann, le Dr Christian Mielsch et Florian Seubert, nous réussissons à proposer comme candidats au conseil d'administration du groupe Zur Rose trois acteurs économiques éminents qui, grâce à leurs connaissances techniques étendues et leur expérience de longue date dans des fonctions de direction, ne manqueront pas de contribuer au succès de l'entreprise.»

Contact pour les analystes et investisseurs

Marcel Ziwica, Chief Financial Officer

E-mail: ir@zurrose.com, téléphone: +41 58 810 11 49

Contact pour les médias

Lisa Lüthi, Responsable Communication d'entreprise

E-mail: media@zurrose.com, téléphone: +41 52 724 08 14

Calendrier financier

17 avril 2019 Q1/2019 Trading Update

23 mai 2019 Assemblée générale

21 août 2019 Résultat semestriel 2019

23 octobre 2019 Q3/2019 Trading Update

Curriculum vitae

Tobias Hartmann (46 ans, allemand) est président-directeur général de Scout24 AG de Munich depuis novembre 2018. Avant de rejoindre Scout24, il a été membre du comité directeur et président États-Unis d'HelloFresh SE, de Berlin et New York, le leader mondial de la vente de box repas. Il avait été précédemment président de Radial Inc., un fournisseur américain de solutions omnicanales de commerce en ligne et de paiement, qui appartenaient alors à eBay Inc. Il a en outre fait partie de la direction de Loyalty Partner GmbH pour établir «Payback» en tant que programme leader de fidélisation de la clientèle. Tobias Hartmann est titulaire d'un Bachelor of Arts (BA) en économie de la Clark University de Worcester (Massachussetts, États-Unis) et d'un Master of Business Administration (MBA).

Le Dr Christian Mielsch (56 ans, allemand) est depuis 2012 membre du comité directeur et CFO de REWE Group de Cologne. Il a occupé précédemment diverses fonctions de direction au sein du groupe Metro, notamment en tant que CFO de Metro Cash&Carry International et dernièrement en tant que COO de Metro Cash&Carry Central East Europe. Il a commencé sa carrière au sein de l'entreprise commerciale de Düsseldorf en 1997, en tant que responsable du contrôle de gestion de Metro Cash&Carry International. Il avait précédemment exercé des fonctions de direction chez Bertelsmann AG à Munich et McKinsey&Comp à Düsseldorf. Christian Mielsch a étudié la physique et l'économie d'entreprise à Dortmund et Hagen et est docteur en sciences naturelles.

Florian Seubert (45 ans, allemand) est le cofondateur de zooplus AG de Munich, dont il a été le directeur financier de 1999 à 2013. Au cours de son mandat, cette start-up est devenue le leader européen du marché coté au SDAX avec actuellement un chiffre d'affaires de plus de 1,6 milliard d'EUR et une présence active sur plus de 20 marchés nationaux. Avant de devenir entrepreneur, Florian Seubert a travaillé dans le secteur de la finance pour JPMorgan à Londres et New York. Florian Seubert est titulaire d'un Master (MA Oxon) en philosophie, politique et économie de l'Université d'Oxford en Grande-Bretagne. Depuis 2013, il est associé et investisseur privé de Maxburg Capital Partners de Munich.

Groupe Zur Rose

Le groupe Zur Rose est la plus grande pharmacie de vente en ligne d'Europe et l'un des plus importants grossistes pour le corps médical en Suisse. Avec son modèle commercial, il offre un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité au meilleur prix et contribue ainsi à la réduction des dépenses de santé. Il se distingue en outre par sa volonté de développement constant des services numériques dans le domaine de la gestion des médicaments et par son positionnement actif en tant que plateforme de santé globale intégrée. La création de valeur ajoutée et l'orientation patient très marquée font du groupe un partenaire stratégique essentiel pour les fournisseurs de prestations, les répondants des coûts et l'industrie.

Le groupe Zur Rose est présent à l'international avec des marques fortes, notamment en Allemagne avec la célèbre marque de pharmacie DocMorris La société emploie plus de 1300 collaborateurs sur différents sites et a réalisé un chiffre d'affaires de 1207 millions de francs durant l'exercice 2018. Les actions de Zur Rose Group AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange (n de valeur 4261528, ISIN CH0042615283, ticker «ROSE»). L'emprunt d'entreprise de plus de 115 millions de francs émis en juillet 2018 est également coté à la SIX Swiss Exchange (n de valeur 42146044, ISIN CH0421460442, ticker «ZRO18»). Plus d'informations sur zurrosegroup.com.