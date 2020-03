Zur Rose : Le groupe Zur Rose poursuit sa dynamique de croissance

EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Le groupe Zur Rose poursuit sa dynamique de croissance



19.03.2020 / 06:45





Communiqué de presse

Résultat d'exploitation 2019

Le groupe Zur Rose poursuit sa dynamique de croissance

- Objectifs de l'exercice atteints

- Croissance importante du chiffre d'affaires de 30 pour cent

- Renforcement de la position de numéro 1 en Europe

- Perspectives: introduction de l'e-ordonnance et mise en place d'un écosystème de santé numérique, intégration et amélioration des synergies

Le groupe Zur Rose a atteint les objectifs attendus pour l'exercice 2019 qui vient de s'achever. Avec une croissance de 30 pour cent de son chiffre d'affaires, qui s'établit à CHF 1'568,7 millions, il a confirmé sa place incontestable de numéro 1 des pharmacies de vente en ligne d'Europe en termes de chiffre d'affaires. Le groupe a profité de l'adoption pionnière de la loi sur l'introduction de l'ordonnance électronique en Allemagne pour lancer des projets pilotes importants basés sur la technologie de l'e-ordonnance qu'il a lui-même développée et testée. En Allemagne, Zur Rose attend pour les années à venir une augmentation significative de la part de marché de la vente à distance de médicaments soumis à ordonnance, part qui ne s'élève actuellement qu'à 1 pour cent. De même, il souhaite poursuivre à l'avenir le rythme de croissance engagé, saisir autant que possible les opportunités liées au faible taux de pénétration en ligne sur le marché de la pharmacie et à une digitalisation de plus en plus importante.

Avec une croissance de 30 pour cent de son chiffre d'affaires, qui s'établit à CHF 1'568,7 millions (en incluant les ventes medpex), le groupe Zur Rose a poursuivi sa dynamique de croissance au cours de l'exercice. Avec moins 1,0 pour cent, la marge EBITDA est proche de la limite inférieure de la fourchette cible envisagée. Le résultat a été influencé par différents effets exceptionnels. L'intégration des activités logistiques d'apo-rot sur le site de Heerlen a été plus exigeante que prévu et a nécessité le passage en rythme deux-huit en remplacement du rythme deux-huit, qui durera probablement encore jusqu'à la mise en service du nouveau centre de distribution. De plus, le résultat a aussi été affecté par les dépenses initiales liées à l'entrée sur le marché français, sur lequel le gouvernement souhaite à l'avenir autoriser la vente à distance de médicaments en vente libre. En revanche, les transactions menées dans le cadre des deux joint ventures créées avec medbase, tout comme la fin anticipée de l'earn out des fondateurs de medpex se sont répercutées de manière positive sur le résultat. En tenant compte de tous les effets exceptionnels, le résultat d'exploitation (EBITDA) qui s'inscrit en baisse de CHF 13,8 millions reste au niveau de celui de l'année précédente. Du fait d'amortissements plus importants en lien avec les acquisitions d'entreprises, le résultat de l'entreprise s'est détérioré de moins CHF 39,1 millions à moins CHF 52,4 millions.

Croissance significative en Allemagne

En Allemagne, le groupe Zur Rose est parvenu à réaliser une augmentation importante de 45,4 pour cent de son chiffre d'affaires incluant medpex, qui s'établit à CHF 976,0 millions. Au cours de l'exercice, la halle de l'extension logistique d'Heerlen aux Pays-Bas a été achevée et l'aménagement intérieur et la mise en place des installations ont commencé. Le nouveau centre de distribution sera vraisemblablement mis en service comme prévu dans le courant de l'année 2021. Ainsi, les activités de vente par correspondance sur le marché allemand pourront être centralisées à Heerlen avec des effets substantiels en termes d'efficience. Dans le cadre des activités d'intégration, le groupe Zur Rose a regroupé fin 2019 comme prévu les domaines Marketing, Service et Informatique d'apo-rot à Heerlen et a fermé le site d'Hambourg. Les synergies de cette intégration exprimeront tout leur potentiel en 2020.

Recours à la technologie de l'e-ordonnance développée et testée par le groupe dans le cadre de projets pilotes

L'introduction de l'ordonnance électronique en Allemagne représente une grande avancée dans le sens d'un processus d'approvisionnement des patients intégralement numérique. Au cours de l'exercice, DocMorris a lancé des projets pilotes avec l'Association allemande des médecins généralistes, l'Association faîtière des médecins spécialistes allemands (SpiFa) et le fournisseur de télémédecine KRY. Dans le cadre de ces projets, la technologie de l'e-ordonnance développée et testée par le groupe Zur Rose, par le biais notamment d'une application, met en réseau médecin, patient et pharmacie jusqu'au décompte. La coopération avec KRY inclut en outre la consultation vidéo d'un médecin via une application sur smartphone. C'est dans cette même optique que doit aussi être envisagée la reprise intégrale de ClinPath GmbH et de la joint venture commune Ehealth-Tec GmbH, deux petites entreprises actives dans le domaine des solutions numériques pour le secteur de la santé. Ce faisant, le groupe a pu s'assurer d'un savoir-faire technique.

Renforcement du positionnement sur le marché suisse via des coopérations

En dépit des réductions de prix imposées au plan réglementaire, Zur Rose a réalisé une augmentation de 5 pour cent du chiffre d'affaires en Suisse, qui s'établit à CHF 553,7 millions, soit nettement au-dessus des faibles 2,8 pour cent de croissance du marché. Cette augmentation du chiffre d'affaires est notamment due au développement d'une nouvelle clientèle au sein de l'unité d'affaires Médecins, ainsi qu'aux nouveaux services numériques qui apportent une valeur ajoutée aux cabinets médicaux. S'agissant de l'unité d'affaires Retail, Zur Rose et Medbase ont décidé d'intensifier leur collaboration. Depuis 2020, ils gèrent en commun via deux joint ventures les pharmacies shop-in-shop présentes dans les filiales Migros et la boutique en ligne: le concept shop-in-shop qui a jusqu'alors été mis en place avec succès à Berne, Bâle et Zurich, continue d'être déployé par les deux partenaires sous la marque «Zur Rose». Zur Rose et Medbase approfondissent leur collaboration dans le domaine du e-commerce via la deuxième joint venture: ils exploitent le site zurrose-shop.ch, une boutique en ligne pour les produits de soin et de santé en vente libre permettant aux clients de collecter des points Cumulus. À moyen terme, la boutique en ligne devrait être exploitée sous forme de place de marché sur laquelle d'autres partenaires pourront également proposer leurs produits. Zur Rose s'attend à ce que l'intensification de cette collaboration stratégique génère des synergies considérables.

Expansion en progression sur les marchés européens de base

Sur le segment «Europe», qui recouvre les places de marché d'Espagne, de France et de quelque 20 pays transfrontaliers, PromoFarma a également enregistré une forte croissance de 48 pour cent de son chiffre d'affaires qui s'établit à CHF 39,7 millions. En février 2019, le groupe Zur Rose a racheté la place de marché française DoctiPharma qui a été entre-temps intégrée dans la plateforme PromoFarma. Grâce à sa plateforme de place de marché, Zur Rose commercialise environ 140 000 produits de soin et de santé de quelque 7000 marques habituellement vendus en pharmacie, qui sont désormais préparés et expédiés par plus de 800 partenaires, principalement des pharmacies mais également des fabricants de produits pharmaceutiques.

Exploitation des opportunités liées à la numérisation

La numérisation modifie le secteur européen de la santé. En ce qui concerne l'introduction de l'ordonnance électronique en Allemagne, le groupe Zur Rose s'attend dans les années à venir à une augmentation significative de la part de marché de la vente à distance de médicaments soumis à ordonnance, part qui ne s'élève actuellement qu'à 1 pour cent. En France, le deuxième plus grand marché des médicaments d'Europe, on constate également une nette tendance à la libéralisation. En février 2020, le gouvernement a annoncé sous forme d'un projet de loi une «accélération et une simplification de l'action publique» qui devraient simplifier la distribution de médicaments en vente libre qui pourraient à l'avenir être vendus en ligne. Ces deux changements représenteraient une opportunité à saisir au bénéfice du modèle commercial de Zur Rose.

Transformation numérique avec trois hubs technologiques

Zur Rose a investi très tôt dans la technologie et continue de développer ses compétences dans les trois centres de développement technologiques que sont Berlin, Winterthour et Barcelone. Ces hubs technologiques sont le point clé et la pierre d'angle de la transformation numérique de l'entreprise. C'est sur le site de Berlin que DocMorris met en ?uvre sa plateforme stratégique et développera dans les prochains mois une place de marché ouverte et indépendante pour les prestataires de santé. Les équipes interdisciplinaires de ces hubs technologiques travaillent en outre au développement de services de santé numériques. La priorité est donnée principalement au développement d'un écosystème de santé permettant aux fournisseurs qualifiés de travailler en réseau avec des produits, des prestations de services et des services numériques. Ce faisant, Zur Rose vise à accompagner les patients et à leur permettre de gérer au mieux leur propre santé grâce à des produits et des solutions numériques.

Perspectives

Suite au déplacement de la priorité du domaine OTC vers l'eRx, la direction s'attend pour 2020 à une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 10 pour cent (en incluant les ventes medpex) et à partir de l'année prochaine à une croissance significative du chiffre d'affaires dans le domaine des médicaments soumis à ordonnance. Corrigé des coûts liés aux initiatives de croissance supplémentaires, en particulier dans le domaine de l'ordonnance électronique et des opportunités en Europe, l'objectif 2020 est de parvenir à un résultat équilibré au niveau EBITDA. Les conséquences du coronavirus sur l'activité ne sont pas prises en compte pour le moment. À moyen terme, la marge visée pour le résultat EBITDA corrigé des initiatives de croissance est de 8 pour cent pour un chiffre d'affaires de plus de CHF 3 milliards. La mise en place de l'écosystème de santé représente à long terme un potentiel supplémentaire important au niveau EBITDA.

Dans le contexte de la situation liée au Covid-19, la garantie de l'approvisionnement en médicaments est notre priorité absolue. En outre, en Suisse, Zur Rose est appelé à jouer un rôle important dans le cadre de la «planification de la continuité de l'approvisionnement en produits thérapeutiques» de la Confédération. Du fait de la crise globale actuelle liée au Covid-19, le groupe Zur Rose s'attend à une acceptation nettement plus rapide par le marché de la vente par correspondance de médicaments et des prestations de santé numériques.

Chiffres-clés, en millions de CHF 2019 2018 Chiffre d'affaires, medpex inclus 1 568,71 1 207,1 Croissance du chiffre d'affaires en % par rapport à l'année précédente 30,0% 22,8% Chiffre d'affaires 1 355,5 1 207,1 Croissance du chiffre d'affaires en % par rapport à l'année précédente 12,3% 22,8% Marge brute en % du chiffre d'affaires 15,4% 15,8% Résultat d'exploitation avant dépréciation et amortissement (EBITDA) -13,8 -14,0 en % du chiffre d'affaires -1,0% -1,2% Résultat d'exploitation (EBIT) -45,7 -32,9 en % du chiffre d'affaires -3,4% -2,7% Résultat de l'entreprise -52,4 -39,1 en % du chiffre d'affaires -3,9% -3,2% Fonds propres 405,5 443,6 en % du total du bilan 40,9% 61,1% Investissements 41,5 31,5 Effectifs à plein-temps en fin d'année 1 710 1 314

1) L'activité de vente à distance n'étant pas encore dissociée, les chiffres d'affaires réalisés par medpex en 2019 n'ont pas encore pu être consolidés

Vous trouverez de plus amples informations sur l'exercice 2019 en ligne dans le rapport de gestion détaillé sur https://gb.zurrosegroup.com. Disponible en allemand et en anglais.

Une conférence téléphonique en anglais destinée aux analystes et aux médias a lieu aujourd'hui à 14 heures.

CH: +41 44 580 65 22 | DE: +49 69 201 744 210 | UK: +44 203 009 24 70 | USA: +1 877 423 08 30

Code d'accès à la conférence: 12375391#

La présentation correspondante (texte uniquement) est disponible sur: https://webcasts.eqs.com/zurrose20200319/no-audio

À titre alternatif, la présentation peut être suivie via Live-Audio-Webcast à l'adresse suivante:

https://webcasts.eqs.com/zurrose20200319

Calendrier financier

16 avril 2020 Q1 Trading Update

23 avril 2020 Assemblée générale

19 août 2020 Rapport semestriel

21 octobre 2020 Q3 Trading Update

Groupe Zur Rose

Le groupe Zur Rose est la plus grande pharmacie de vente en ligne d'Europe et l'un des plus importants grossistes pour le corps médical en Suisse. De plus, il exploite la place de marché leader dans le sud de l'Europe pour les produits de soins et de santé habituellement vendus en pharmacie. L'entreprise est présente à l'international avec des marques fortes, notamment en Allemagne avec la célèbre marque de pharmacie DocMorris. Zur Rose emploie quelque 1800 collaboratrices et collaborateurs sur ses sites de Suisse, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Espagne et de France. En 2019, il a réalisé un chiffre d'affaires de 1569 millions de francs (en incluant medpex) auprès d'environ 7 millions de clients actifs sur les marchés européens de base.

Grâce à son modèle commercial, le groupe offre un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité au meilleur prix. Il se distingue en outre par sa volonté de développement constant de services numériques dans le domaine de la gestion des médicaments en recourant à des applications basées sur l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies. De plus, Zur Rose renforce activement son positionnement en tant que prestataire complet de services de santé. La mise en place d'une plateforme de santé numérique - l'écosystème Zur Rose -, lui permet de mettre en réseau produits, prestations de services et services numériques de fournisseurs qualifiés. La prestation de Zur Rose consiste à apporter cette offre aux clients et aux patients après avoir procédé à une sélection adaptée. L'objectif est d'accompagner sans faille les personnes et de leur permettre de gérer au mieux leur propre santé grâce aux produits proposés et des solutions numériques.

Les actions de Zur Rose Group AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange (n de valeur 4261528, ISIN CH0042615283, ticker «ROSE»). Plus d'informations sur zurrosegroup.com.