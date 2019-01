Zur Rose : Objectifs d'expansion du groupe Zur Rose atteints en 2018 avec une croissance supérieure à 20 pour cent

EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Mot-clé(s) : Développement du chiffre d'affaires

Objectifs d'expansion du groupe Zur Rose atteints en 2018 avec une croissance supérieure à 20 pour cent



23.01.2019 / 06:50





Communiqué de presse

Objectifs d'expansion du groupe Zur Rose atteints en 2018 avec une croissance supérieure à 20 pour cent

- Objectifs de croissance remplis avec succès en 2018

- Progression du chiffre d'affaires de 20,8 pour cent en monnaie locale

- Consolidation significative de la position de leader du marché européen

Dans un contexte de marché exigeant, le groupe Zur Rose a rempli avec succès ses objectifs de croissance pour l'exercice 2018. Conformément aux prévisions, avec un chiffre d'affaires de CHF 1'207.2 millions, le groupe a largement franchi le seuil du milliard en réalisant une croissance de 22,8 pour cent par rapport à l'année précédente (20,8 pour cent en monnaie locale). En 2018, le groupe a poursuivi la mise en ?uvre de sa stratégie d'acquisitions en reprenant PromoFarma, l'exploitant de la plus grande plateforme place de marché d'Espagne et en s'adjoignant les activités de vente par correspondance d'apo-rot et medpex, deux des pharmacies en ligne les plus importantes actives sur le marché allemand. Globalement, le groupe est ainsi parvenu à renforcer sa position de leader sur le marché européen.

Augmentation significative de la part de marché en Allemagne à plus de 30 pour cent

En 2018, le groupe Zur Rose a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 581,4 millions en Allemagne, soit une augmentation de 33,8 pour cent en monnaie locale. La croissance en francs suisses a atteint 38,9 pour cent. L'activité de vente en ligne des médicaments en vente libre (OTC) a fortement augmenté de 72,6 pour cent en monnaie locale, tandis que la croissance dans le domaine des médicaments soumis à ordonnance (Rx) est de 5,0 pour cent. Début novembre 2018, le groupe a réalisé avec succès l'intégration des activités de vente par correspondance d'apo-rot Hambourg. En outre, le groupe a fait l'acquisition des activités de vente par correspondance de medpex, la troisième plus grande pharmacie e-commerce d'Allemagne basée à Ludwigshafen, dont la reprise a été finalisée avec succès début janvier 2019. Ce faisant, en incluant medpex, le groupe Zur Rose augmente de 18 à 31 pour cent la part de marché dans la vente à distance de médicaments qu'il détient sur le marché de base Allemagne et fait passer dans le même temps à plus de 5 millions le nombre de ses clients actifs dans ce pays.

Croissance continue du chiffre d'affaires en Suisse

En dépit des réductions de prix imposées par l'État, en 2018, Zur Rose enregistre une progression de 5,4 pour cent de son chiffre d'affaires en Suisse, qui s'établit à CHF 527,0 millions. L'unité d'affaires Médecins (B2B) s'est révélée un facteur de stabilité très important, avec une augmentation de 5,5 pour cent du chiffre d'affaires. Zur Rose est parvenu à faire passer sa part de marché de 23,6 pour cent à 24,7 pour cent dans ce secteur d'activité. Dans le domaine B2C, les ventes ont progressé de 4,3 pour cent. En novembre 2018, Zur Rose a ouvert sa troisième pharmacie shop-in-shop avec la filiale de la Limmatplatz à Zurich. Ce concept permet d'acheter des produits via divers canaux (omnicanal), alliant ainsi les avantages du commerce de proximité à ceux du commerce en ligne.

Poursuite de la stratégie d'expansion sur de nouveaux marchés

En 2018, en incluant PromoFarma consolidée à la mi-septembre 2018, le groupe Zur Rose a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 8,9 millions. L'acquisition de PromoFarma représente un tremplin pour l'expansion sur de nouveaux marchés, tant sur le plan transfrontalier qu'à travers l'admission de nouveaux partenaires dans d'autres pays, dans le cadre d'un modèle commercial rentable. La priorité est désormais aux marchés français et italien. Le groupe utilisera également le savoir-faire technologique important de PromoFarma pour développer une plateforme d'e-santé et promouvoir la transformation numérique de ses propres activités.

Pour 2018, le management s'attend à une croissance du chiffre d'affaires de plus de 20 pour cent en monnaie locale et un EBITDA à l'equilibre, après ajustement des frais exceptionnels et de l'impact PromoFarma.

Le groupe Zur Rose publiera son rapport annuel 2018 complet le 21 mars 2019 et fournira des informations sur ses perspectives jusqu'en 2022.

Chiffre d'affaires de janvier à décembre,

en millier de CHF (chiffres préliminaires) 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 Variation Groupe Zur Rose 1'207'199 982'921 22,8% En monnaie locale 20,8% Organique 6,3% Segment Suisse 526'954 499'750 5,4% B2B 388'599 368'250 5,5% B2C 132'673 127'149 4,3% BlueCare (1) 5'682 4'351 n.a. Segment Allemagne 671'336 483'171 38,9% Rx 302'639 277'492 9,1% OTC 368'697 205'679 79,3% International PromoFarma(2) 8'909 - n.a. Segment Allemagne, en millier d'EUR 581'421 434'675 33,8% Rx 262'106 249'640 5,0% OTC 319'315 185'035 72,6%

Chiffre d'affaires d' octobre à décembre,

en millier de CHF (chiffres préliminaires) 1.10.-31.12.2018 1.10.-31.12.2017 Variation Groupe Zur Rose 317'947 271'294 17,2% En monnaie locale 18,3% Organique 0,4% Segment Suisse 137'179 136'951 0,2% B2B 100'834 97'797 3,1% B2C 34'968 37'541 -6,9% BlueCare(1) 1'377 1'613 n.a. Segment Allemagne 172'931 134'343 28,7% Rx 73'267 75'648 -3,1% OTC 99'664 58'695 69,8% International PromoFarma(2) 7'837 - n.a. Segment Allemagne, en millier d'EUR 152'114 115'999 31,1% Rx 64'534 65'243 -1,1% OTC 87'580 50'756 72,6%

1) consolidé au 5 mai 2017

2) consolidé au 14 septembre 2018



Contact pour les analystes et investisseurs

Marcel Ziwica, Chief Financial Officer

E-mail: ir@zurrose.com, téléphone: +41 58 810 11 49

Contact pour les médias

Lisa Lüthi, Responsable Communication d'entreprise

E-mail: media@zurrose.com, téléphone: +41 52 724 08 14

Calendrier financier

21 mars 2019 Résultat annuel 2018

17 avril 2019 Q1/2019 Trading Update

23 mai 2019 Assemblée générale

21 août 2019 Rapport semestriel 2019

23 octobre 2019 Q3/2019 Trading Update

Groupe Zur Rose

Le groupe Zur Rose est la plus grande pharmacie de vente par correspondance d'Europe et l'un des plus importants grossistes pour le corps médical en Suisse. Avec son modèle commercial, il offre un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité au meilleur prix et contribue ainsi à la réduction des dépenses de santé. Il se distingue en outre par sa volonté de développement constant des services numériques dans le domaine de la gestion des médicaments et son positionnement actif en tant que plateforme de santé multiservices intégrée. La création de valeur ajoutée et l'orientation patient très marquée font du groupe un partenaire stratégique essentiel pour les fournisseurs de prestations, les répondants des coûts et l'industrie.

Le groupe Zur Rose est présent à l'international avec des marques fortes, notamment en Allemagne avec la célèbre marque de pharmacie DocMorris. La société emploie plus de 1'000 collaborateurs sur différents sites et a réalisé un chiffre d'affaires de 1'207 millions de francs durant l'exercice 2018. Les actions de Zur Rose Group AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange (n de valeur 4261528, ISIN CH0042615283, ticker «ROSE»). L'emprunt d'entreprise de plus de 115 millions de francs émis en juillet 2018 est également coté à la SIX Swiss Exchange (n de valeur 42146044, ISIN CH0421460442, ticker «ZRO18»). Plus d'informations sur zurrosegroup.com.