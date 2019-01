Zur Rose : Oui au droit à un plan de médication

EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Mot-clé(s) : Autres

25.01.2019 / 16:17





Frauenfeld, le 25 janvier 2019

Communiqué de presse

Oui au droit à un plan de médication

Zur Rose salue la volonté du Conseil fédéral et du Parlement de donner une base légale au plan de médication. L'adhésion thérapeutique et s'assurer que les médicaments sont pris correctement sont les conditions nécessaires au bon déroulement d'un traitement. La mesure proposée vise à promouvoir la qualité des soins de santé.



La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a recommandé à son Conseil d'adopter la motion 18.3512 «Droit à un plan de médication» conformément à la proposition du Conseil fédéral et du Conseil des États. Le droit à un plan de médication consiste en la création d'un instrument fournissant une vue d'ensemble complète de la médication du patient, très rapidement accessible en cas de besoin. Zur Rose salue cette proposition et demande aux conseillers nationaux d'adopter également cette mesure destinée à améliorer la qualité des traitements.

L'Observatoire suisse de la santé le constate: en Suisse, 2,2 millions de personnes sont atteintes d'une maladie chronique et un cinquième des personnes de plus de 50 ans souffrent simultanément de plusieurs maladies chroniques. Leur traitement nécessite souvent plusieurs médicaments, ce qui cause fréquemment des erreurs dans la prise des médicaments. Pour les patients, ces erreurs peuvent être parfois lourdes de conséquences et conduire à la nécessité de traitements supplémentaires, voire à une hospitalisation. En Suisse, la Fondation pour la Sécurité des Patients estime chaque année à 20 000 le nombre des hospitalisations causées par des problèmes de médication, ce qui augmente le prix du traitement et engendre des coûts inutiles élevés pour le système de santé.

Le Parlement, en conférant un droit à un plan de médication aux patients, fait un premier pas concret pour renforcer la sécurité des patients et réduire les coûts engendrés par les erreurs de médication. Cette mesure permet également de soutenir la mise en ?uvre et une utilisation plus large du dossier électronique du patient. La motion 18.3512 est utile et importante dans la mesure où un plan de médication sous forme électronique est un élément essentiel de la sécurité des traitements médicamenteux. L'auteur de la motion, Hans Stöckli, considère à juste titre que «Plus la gestion de la médication est encadrée, moindres sont les risques d'erreurs. Un plan de médication, cela signifie une vue d'ensemble de tous les médicaments prescrits et pris, ce qui est une véritable condition préalable à une médication correcte.»



Zur Rose s'engage depuis longtemps en faveur d'une amélioration de la sécurité et de la qualité des prescriptions et d'une meilleure adhésion thérapeutique pour le bien des patients. C'est dans cet esprit qu'elle fournit ses prestations, en recourant par exemple à la transmission électronique des ordonnances, au conditionnement personnalisé des médicaments ou en participant à des solutions Managed Care basées sur l'échange électronique du plan de médication entre différents fournisseurs de prestations.

Contact:

Zur Rose: Pascale Ineichen, attachée de presse

Ligne directe +41 52 724 08 18

E-mail: media@zurrose.com

