Zur Rose a accentué sa perte en 2019

Zurich (awp) - Le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies Zur Rose a publié une performance 2019 en deçà des attentes. Par rapport au coronavirus, il estime que la crise va accélérer la vente par correspondance des médicaments et des services de santé numérique.

Zur Rose a enregistré un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de -13,8 millions de francs suisses, stable par rapport à 2018, selon le communiqué paru jeudi. La marge afférente se situe à moins de 1,0% comme attendu en janvier dernier.

Plusieurs éléments ont pesé comme l'intégration plus complexe que prévu des activités logistiques d'apo-rot. Les dépenses pour l'entrée sur le marché français ont aussi été plus lourdes que prévu. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a atteint -45,7 millions, en recul de 40%.

La perte nette s'est creusée à 52,4 millions (-34%) en raison de la hausse des amortissements liés aux sociétés acquises.

Ces résultats sont inférieurs au consensus AWP. Les analystes tablaient sur un Ebitda de -10,1 millions, un Ebit de -36,6 millions et une perte de -40,5 millions.

La société thurgovienne a par ailleurs confirmé son chiffre d'affaires de 1,6 milliard incluant Medpex.

Pour 2020, la direction table sur une hausse des ventes de 10%. A moyen terme, la marge Ebitda est attendue autour de 8% avec des revenus de plus de 3 milliards de francs suisses.

Par rapport à la situation liée au Covid-19, Zur Rose souligne que "la sécurisation de l'approvisionnement en médicaments est la priorité". Le groupe s'attend à une acceptation plus rapide par le marché de la vente par correspondance des médicaments et des services de santé numérique. Il dit avoir un rôle à jouer dans le plan du gouvernement sur la continuité des soins pharmaceutiques.

ck/