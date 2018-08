Zur Rose acquiert la plateforme espagnole Promofarma

Zurich (awp) - Zur Rose étend sa présence en Europe. Le grossiste thurgovien pour pharmaciens et médecins, actif également dans le commerce en ligne, s'empare de la plateforme barcelonaise de vente sur internet Promofarma. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

Fondée en 2012, Promofarma occupe une position de leader en Espagne dans le segment des médicaments en vente libre, précise jeudi Zur Rose. Sa plateforme, qui comprend plus de 50'000 produits de 3500 marques différentes regroupe les offres de pas moins de 500 partenaires et s'étend aussi à divers articles de santé et de beauté. L'an dernier, elle a dégagé un chiffre d'affaires de 19 millions d'euros environ (21,8 millions de francs suisses), soit 50% de plus qu'un an auparavant.

Cette année, l'entreprise ibérique a étendu ses affaires à 20 pays d'Europe. Selon Zur Rose, le marché de médicaments dont la vente est faiblement réglementée se chiffre à 8 milliards d'euros pour la seule Espagne et grimpe à près de 100 milliards d'euros sur le Vieux continent. Outre cette présence étendue, l'acquisition de Promofarma, dont la finalisation est attendue pour mi-septembre, offre au groupe thurgovien ses compétences au niveau technologique.

vj/lk