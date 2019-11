Zur Rose : augmente l'emprunt public à CHF 200 millions

EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Mot-clé(s) : Emprunt

01.11.2019 / 17:31





Communiqué de presse

Zur Rose Group AG augmente l'emprunt public à CHF 200 millions

Suite à une forte demande, Zur Rose Group AG annonce aujourd'hui l'augmentation de son emprunt public lancé le 24 octobre 2019 de CHF 20 millions pour arriver à un nouveau total de CHF 200 millions. Les conditions finales sont les suivantes:

Emetteur Zur Rose Group AG

Montant de l'émission CHF 20 millions (pour un nouveau total de CHF 200 millions)

Taux d'intérêt (coupon) 2.50% p.a.

Durée 5 ans

Prix d'émission 100%

Prix de remboursement 100%

Date de libération 21 novembre 2019

Cotation La cotation des obligations à la SIX Swiss Exchange a été demandée.

ISIN ISIN CH0505011897

Comme communiqué auparavant, l'apport de capitaux de l'emprunt est destiné en premier lieu au financement des initiatives liées à l'introduction de l'ordonnance électronique en Allemagne et aux activités générales de l'entreprise

Un syndicat de banques, composé de Credit Suisse en tant que Sole Lead Manager, Raiffeisen Suisse et Zürcher Kantonalbank comme Co-Manager, a accompagné l'émission et le placement de l'emprunt.

Contact pour les analystes et investisseurs

Marcel Ziwica, Chief Financial Officer

E-mail: ir@zurrose.com, téléphone: +41 58 810 11 49

Contact pour les médias

Lisa Lüthi, Responsable Communication d'entreprise

E-mail: media@zurrose.com, téléphone: +41 52 724 08 14

Calendrier financier

22 janvier 2020 Chiffre d'affaires 2019

19 mars 2020 Résultat annuel 2019

16 avril 2020 Q1/2020 Trading Update

23 avril 2020 Assemblée générale

Groupe Zur Rose

Le groupe Zur Rose est la plus grande pharmacie de vente en ligne d'Europe et l'un des plus importants grossistes pour le corps médical en Suisse. Avec son modèle commercial, il offre un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité au meilleur prix et contribue ainsi à la réduction des dépenses de santé. Il se distingue en outre par sa volonté de développement constant des services numériques dans le domaine de la gestion des médicaments et par son positionnement actif en tant que plateforme de santé globale intégrée. La création de valeur ajoutée et l'orientation patient très marquée font du groupe un partenaire stratégique essentiel pour les fournisseurs de prestations, les répondants des coûts et l'industrie.

Le groupe Zur Rose est présent à l'international avec des marques fortes, notamment en Allemagne avec la célèbre marque de pharmacie DocMorris. La société emploie plus de 1300 collaborateurs sur différents sites et a réalisé un chiffre d'affaires de 1207 millions de francs durant l'exercice 2018. Les actions de Zur Rose Group AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange (n de valeur 4261528, ISIN CH0042615283, ticker «ROSE»). L'emprunt d'entreprise de plus de 115 millions de francs émis en juillet 2018 est également coté à la SIX Swiss Exchange (n de valeur 42146044, ISIN CH0421460442, ticker «ZRO18»). Plus d'informations sur zurrosegroup.com.

Disclaimer

THIS INFORMATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IT IS NOT BEING ISSUED IN COUNTRIES WHERE THE PUBLIC DISSEMINATION OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW. IN PARTICULAR, THIS INFORMATION IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. ANY NON-COMPLIANCE WITH SUCH RESTRICTIONS MAY RESULT IN AN INFRINGEMENT OF U.S. SECURITIES LAWS. SECURITIES OF ZUR ROSE AG ("COMPANY") ARE NOT BEING PUBLICLY OFFERED OUTSIDE OF SWITZERLAND. IN PARTICULAR, THE SECURITIES OF THE COMPANY HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF U.S. PERSONS EXCEPT IN AN "OFFSHORE TRANSACTION" IN ACCORDANCE WITH REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS OR A SIMILAR COMMUNICATION ACCORDING TO ART. 652A, 752 OR ART. 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR ART. 27 ET SEQ. OF THE SIX SWISS EXCHANGE LISTING RULES.