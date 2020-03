Zurich (awp) - Le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies Zur Rose a émis un emprunt convertible de 175 millions de francs suisses courant jusqu'au 31 mars 2025. En raison de la forte demande, l'entreprise de Frauenfeld a fait usage de son droit d'augmenter de 25 millions le montant initialement prévu de 150 millions.

Cette augmentation n'a pas surpris. Dans l'après-midi, des courtiers avaient fait état à AWP d'un gros intérêt des investisseurs.

Le produit de l'emprunt servira à financer des initiatives de croissance en Europe afin d'élargir la base de clientèle. D'autres investissements sont prévu dans la pharmacie en ligne. Zur Rose sera aussi en mesure de s'adapter à la hausse significative de la demande depuis le début de la crise du coronavirus.

Le coupon de l'emprunt devrait s'inscrire entre 2,75% et 3,25% par an. Le prix de la conversion en action sera de 142,3944 francs suisses. Cela représente une prime de 20% par rapport au cours moyen pondéré des volumes de l'action entre le début de l'émission et le cours de clôture.

Zur Rose se réserve la possibilité de dénoncer l'emprunt au remboursement anticipé en tout temps au pair plus les intérêts éventuels si le prix de l'action (pondéré des volumes) dépasse 130% du prix de conversion durant au moins 20 jours ouvrables sur 30 jours ouvrables consécutifs. Le remboursement anticipé pourra aussi intervenir au pair plus les intérêts courus ou si moins de 15% du montant nominal reste en circulation.

La libération de l'emprunt est prévue le 31 mars et une demande de cotation sur SIX sera déposée. L'émetteur et Zur Rose se sont engagés à respecter une période de 90 jours à partir de la date de libération.

A la Bourse, l'annonce de l'opération pesé sur l'action, qui a clôturé en baisse de 11,3% à 120,60 francs suisses après avoir chuté de jusqu'à 14% à 117 francs suisses.

