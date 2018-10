Zur Rose finalise l'acquisition d'apo-rot

Zurich (awp) - La reprise des activités de livraison à domicile du pharmacien allemand apo-rot est désormais sous toit. L'acquisition, annoncée en mai dernier et menée via la filiale d'outre-Rhin DocMorris, permet au groupe thurgovien de renforcer sa position sur le plus grand marché de vente à distance de produits pharmaceutiques.

Lors de l'annonce de la transaction, dont le montant n'avait pas filtré, Zur Rose avait fait part de l'intention de DocMorris de regrouper et de coordonner la logistique sur le site de Heerlen, aux Pays-Bas, à la fin de 2018, afin de générer des synergies. Sise à Hambourg, apo-rot appartient au cercle des cinq plus importants fournisseurs de médicaments par correspondance En Allemagne.

Apo-rot est également représentée à l'international sur des marchés comme le Danemark et l'Autriche. L'entreprise allemande revendique un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros (113 millions de francs suisses) en 2017 et plus de 780'000 clients actifs.

vj/ol