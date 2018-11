Zur Rose relève ses objectifs à moyen terme, soit d'ici 2022

Zurich (awp) - Fort de ses récentes acquisitions et de l'achèvement des travaux d'agrandissement de son centre de logistique d'Heerlen, Zur Rose relève ses objectifs à moyen terme. D'ici 2022, le grossiste et distributeur thurgovien de médicaments en ligne vise un marge d'exploitation Ebitda de 5 à 6% et une croissance organique annuelle de ses revenus nettement supérieure à 10%.

Dans un communiqué diffusé jeudi, le groupe de Frauenfeld rappelle s'être emparé ces derniers mois des sociétés Vitalsana, apo-rot, Promofarma et medpex. A la faveur de ces acquisitions, Zur Rose escompte dégager l'an prochain des revenus d'au moins 1,6 milliard de francs suisses, un montant supérieur de 30% au regard de celui attendu pour l'exercice en cours.

En matière de rentabilité, l'entreprise de Suisse orientale, qui table sur des économies d'échelle avec l'agrandissement du centre logistique de sa filiale allemande spécialisée dans la vente en ligne de médicaments Doc Morris à Heerlen, aux Pays-Bas vise pour 2022 une marge brute d'exploitation (Ebitda) entre 5 et 6%, contre 4 à 5% jusqu'alors.

Situé à quelques encablures de la frontière allemande, le centre logistique de Heerlen a repris comme prévu ce mois les activités en la matière de la société apo-rot, acquise récemment. Zur Rose entend ériger sur son site néerlandais un nouveau bâtiment. La mise en service des nouvelles installations, qui concentreront l'ensemble des opérations de vente par correspondance pour l'Allemagne, est attendue pour 2021.

Objectifs 2018 confirmés

Evoquant l'année en cours, Zur Rose confirme ses objectifs. Le pharmacien thurgovien s'attend à une croissance du chiffre d'affaires de plus de 20% en monnaies locales et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) à l'équilibre, après ajustement des frais exceptionnels et de l'impact de l'acquisition de Promofarma. En août dernier, le groupe s'est emparé de la plateforme barcelonaise de vente sur internet Promofarma.

Pour mémoire, Zur Rose compte lever environ 200 millions de francs suisses par le biais d'une augmentation de capital afin de financer le rachat des activités en ligne de son homologue d'outre-Rhin Medpex. Les actionnaires devront se prononcer sur cette opération lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire convoquée lundi prochain.

Lors de la réunion, les propriétaires de Zur Rose devront donner leur aval à une augmentation du capital ordinaire via l'émission d'un maximum de 3 millions de nouvelles actions. Les actionnaires actuels de Zur Rose recevront des droits de souscription en fonction de leur participation dans le groupe.

Le capital-actions de la société doit ainsi passer de 35,8 millions de francs suisses à 53 millions. La valeur nominale des nouveaux titres à émettre s'élève à 5,75 francs suisses. Mi-octobre, Zur Rose avait annoncé le rachat des activités en ligne de Medpex. Présenté comme le troisième plus gros vendeur allemand de médicaments par correspondance, Medpex a généré l'an dernier des recettes de 139 millions d'euros (157 millions de francs suisses).

vj/ck