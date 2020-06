Zur Rose se renforce en Europe avec l'acquisition du groupe Apotal

Zurich (awp) - Le grossiste en médicaments et pharmacien en ligne Zur Rose renforce son positionnement en Europe en reprenant le groupe allemand Apotal, une pharmacie qui vend par correspondance et en ligne et qui est aussi active dans le domaine du diabète.

Grâce à cette acquisition, 1,1 million de clients seront transférés à Zur Rose, sous réserve de leur consentement, selon un communiqué paru vendredi. L'élargissement de la base de clients à plus de 8 millions de clients renforcera considérablement la position de leader du groupe Zur Rose sur le marché européen.

Le groupe thurgovien précise que cette acquisition sera financée à partir des liquidités disponibles et jusqu'à 60% du prix d'achat par l'émission de nouvelles actions financées par le capital autorisé et conditionnel.

En 2019, Apotal a réalisé un chiffre d'affaires de 157 milliards d'euros.

md/fr