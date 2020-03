Zur Rose voit déjà l'impact du coronavirus sur ses volumes

Zurich (awp) - Le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies Zur Rose a publié une performance 2019 en deçà des attentes. Par rapport au coronavirus, il estime que la crise va accélérer la vente par correspondance des médicaments. Il a déjà enregistré des volumes en hausse.

Zur Rose a enregistré un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de -13,8 millions de francs suisses, stable par rapport à 2018, selon le communiqué paru jeudi. La marge afférente se situe à moins de 1,0% comme attendu en janvier dernier.

Plusieurs éléments ont pesé comme l'intégration plus complexe que prévu des activités logistiques d'apo-rot. Les dépenses pour l'entrée sur le marché français ont aussi été plus lourdes que prévu. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a atteint -45,7 millions, en recul de 40%.

La perte nette s'est creusée à 52,4 millions (-34%) en raison de la hausse des amortissements liés aux sociétés acquises.

Ces résultats sont inférieurs au consensus AWP. Les analystes tablaient sur un Ebitda de -10,1 millions, un Ebit de -36,6 millions et une perte de -40,5 millions.

Le chiffre d'affaires de la société thurgovienne a atteint 1,6 milliard incluant l'allemand Medpex. En l'excluant, les ventes ont atteint 1,35 milliard de francs suisses, soit une croissance de 12,4% en un an, selon les chiffres publiés en janvier.

Pour 2020, la direction table sur une hausse des ventes de 10%. A moyen terme, la marge Ebitda est attendue autour de 8% avec des revenus de plus de 3 milliards de francs suisses.

Volumes en hausse en lien avec le coronavirus

Par rapport à la situation liée au Covid-19, Zur Rose souligne que "la sécurisation de l'approvisionnement en médicaments est la priorité". Le groupe s'attend à une acceptation plus rapide par le marché de la vente par correspondance des médicaments et des services de santé numérique. Il dit avoir un rôle à jouer dans le plan du gouvernement sur la continuité des soins pharmaceutiques.

"Les effets du coronavirus sont massifs et durables, non seulement pour nous mais pour tout le commerce en ligne", a déclaré son directeur général, Walter Oberhänsli, lors de la conférence téléphonique jeudi. Il a confirmé que les volumes étaient nettement plus importants depuis l'apparition de l'épidémie, entraînant le recrutement de nouveaux employés.

Zur Rose attend beaucoup de l'introduction des prescriptions électroniques en Allemagne cette année. En France, un projet de loi a été présenté en février pour assouplir les conditions de vente des médicaments sans ordonnance.

En Suisse, le groupe compte aussi développer sa collaboration avec Migros dans le "shop in shop". D'autres localisations doivent ouvrir. De plus, le site internet commun zurrose-shop.ch doit être étendu.

Sibylle Bischofberger, analyste à la Banque cantonale de Zurich (ZKB), souligne que le groupe a publié des résultats bien inférieurs aux attentes. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, étant donné que Zur Rose doit investir massivement. Elle se dit toutefois déçue par l'objectif de croissance des ventes qui ne dépasse pas 10%. Mais le coronavirus devrait avoir un impact positif sur le bénéfice cette année.

Vers 15h10, Zur Rose grimpait de 3,1% à 134,00 francs suisses, dans un SPI en hausse de 2,37%.

ck/fr