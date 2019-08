La filiale allemande de Zurich entame un partenariat avec la licorne Numbrs

Zurich (awp) - La filiale allemande du groupe Zurich a conclu au 1er septembre un partenariat d'assurance avec la fintech Numbrs Personal Finance. Depuis sa dernière ronde de financement, la jeune pousse zurichoise est valorisée - selon ses dires - à plus de 1 milliard d'euros, ce qui en fait une licorne, dans le jargon des investisseurs.

L'application financière Numbrs, qui permet à ses utilisateurs de lier plusieurs comptes bancaires et de les gérer de manière centralisée, est actuellement disponible en Allemagne et au Royaume-Uni. Les développeurs espèrent rentabiliser leur application par le biais de produits de banque et d'assurance.

La filiale allemande de Zurich Insurance espère avec cette collaboration prendre pied sur ce marché, en proposant dans un premier temps essentiellement des assurances de responsabilité civile. D'autres produits devraient suivre, comme par exemple des assurances dans le domaine de la mobilité, précise un communiqué diffusé jeudi.

La start-up Numbrs a récemment annoncé avoir décroché des capitaux frais à hauteur de 40 millions de dollars lors d'une ronde de financement. A cette occasion, le capital investi avait franchi l'équivalent de 200 millions d'euros, valorisant la société à plus d'un milliard d'euros.

