Le groupe d'assurances Zurich se bonifie encore au premier semestre

Zurich (awp) - Zurich Insurance a dépassé les 2 milliards de dollars de bénéfice net au premier semestre. Le groupe d'assurances a tiré profit de sa restructuration engagée il y a trois ans et a été nettement moins affecté par les catastrophes naturelles qu'il y a douze mois.

Zurich Insurance Group annonce jeudi un bénéfice opérationnel (BOP) de 2,82 milliards de dollars (presque la même somme en francs suisses), en hausse de 16% sur douze mois. Le résultat net attribuable aux actionnaires s'est affiché à 2,04 milliards (+14%).

Ces deux chiffres sont sensiblement supérieurs aux prévisions du consensus AWP, de même que le ratio combiné (rapport entre coûts et primes) qui n'a pas dépassé 95,1%. Il s'agit du meilleur taux depuis une décennie, souligne le groupe. Le rendement des fonds propres s'est monté à 15%, bien en dessus des 12% attendus.

La restructuration engagée en 2016 a permis de réduire la base de coûts de 1,3 milliard de dollars jusqu'à présent. L'objectif est de parvenir à une diminution de 1,5 milliard d'ici la fin de l'année.

"Depuis trois ans, nous avons fait d'importants progrès dans notre modèle d'affaires. Nous sommes en voie de dépasser d'ici la fin de l'année toutes nos prévisions exprimées à l'époque lors de la présentation de notre nouvelle stratégie audacieuse", s'est félicité le directeur général Mario Greco, qui a souligné la baisse des coûts administratifs, notamment.

Dans le détail, le volume des primes brutes (18,56 milliards) du secteur dommages a augmenté de 4% lors du semestre sous revue, à base comparable et corrigé des effets de change, une hausse modérée expliquée par l'attitude prudente et rigoureuse dans la recherche de nouveaux contrats. Dans le secteur vie, l'augmentation est sensiblement plus forte (7% en valeur ajustée).

"Pas de trop grands risques"

En conférence de presse téléphonique, Mario Greco a précisé ne pas entrevoir "de trop grands risques" pour le groupe à l'avenir. Zurich, déjà moins touché par les catastrophes naturelles au premier semestre par rapport à la période correspondante de 2018, a constaté que le deuxième semestre 2019 avait lui aussi démarré sous de bons auspices, à cette aune-là.

Le groupe se dit bien préparé pour le Brexit, quelles qu'en soient les modalités. Le chef des finances George Quinn a souligné que Zurich pouvait affronter divers scénarios. L'assurance-vie, en tout cas, ne génère aucune source d'inquiétude, car elle est gérée au plan local pour la Grande-Bretagne.

Le Royaume-Uni contribue à hauteur de 7% du bénéfice opérationnel du groupe.

Les analystes ont souligné les résultats "très vigoureux" de l'assureur, sur quasiment tous les plans. L'unité Farmers (couvertures pour les cultures) a notamment dégagé un bénéfice opérationnel de 866 millions de dollars, a noté la Banque cantonale de Zurich (ZKB), qui voit par ailleurs dans la performance globale du groupe le produit de la restructuration avec le nouveau "mix" de produits.

Les coûts engendrés par les catastrophes naturelles sont restés à un niveau "minimal". Combiné aux bons produits des placements, cela explique la hausse du bénéfice, relève la banque américaine Jefferies, par ailleurs "pas surprise" par le fait que les objectifs du programme présenté en 2016 s'apprêtent à être prochainement dépassés.

La Bourse a salué les résultats, avec une envolée de 4,0% à 345,20 francs suisses du titre Zurich vers 11h, bien mieux que la moyenne du SMI (+1,23%).

