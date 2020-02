Prévisions Zurich Insurance: bénéfice opérationnel de 5,27 milliards de dollars

Zurich (awp) - L'assureur Zurich Insurance publie jeudi 13 février les résultats annuels 2019. Au total, 15 analystes ont contribué à élaborer le consensus AWP.

2019E (en mio USD) consensus AWP 2018A bén. opérationnel (BOP) 5'269 4'566 bénéfice net 3'999 3'716 (en %) ratio combiné 95,9 97,8 (en CHF) dividende par action 20,19 19,00 Au 31.12.2019E (en mio USD) consensus AWP 30.06.2019 fonds propres 34'558 32'929

FOCUS: l'assureur Zurich devrait livrer de solides chiffres pour l'exercice 2019. Certes, de grandes catastrophes naturelles tels que l'ouragan "Dorian" dans les Caraïbes et sur la côte est aux Etats-Unis auront laissé des factures. D'un autre côté, des mesures d'économies et d'efficience ainsi que la bonne évolution sur les marchés financiers pèseront dans la balance.

Les analystes s'intéresseront à l'évolution des prix dans l'assurance dommages. Aux Etats-Unis en particulier, Zurich a réalisé des progrès sur ce front jusqu'au milieu de l'année. La proposition de dividende a également surpris en bien les actionnaires.

OBJECTIFS: lors de la journée des investisseurs fin novembre, Zurich a annoncé des objectifs ambitieux d'ici fin 2022. Zurich veut avant tout gagner des points dans les activités avec les clients privés (incluant les PME), être plus rentable et rétribuer généreusement ses actionnaires. Le dividende versé l'année dernière est ainsi un objectif minimum.

Désormais, l'entreprise table sur un rendement du capital au niveau du bénéfice opérationnel de "plus de 14%", contre 12% auparavant. Pour que cela réussisse, les processus doivent être simplifiés et la qualité du portefeuille améliorée.

Zurich veut également être jugé à l'aune de son bénéfice par action, qui doit progresser d'au moins 5% par an chaque année. Sur trois ans, le groupe veut générer des liquidités de 11,5 milliards de dollars, après 9,5 milliards ciblés les dernières années. Le ratio de fonds propres Z-ECM devrait rester dans la fourchette comprise entre 100 et 120%.

Avec ses objectifs précédents pour la période de 2017 à 2019, le groupe s'estime bien positionné et compte les dépasser, selon les promesses du directeur financier George Quinn formulées lors des résultats sur neuf mois.

POUR MÉMOIRE: UBS et Zurich veulent soutenir les entrepreneurs avec une offre combinant produits d'assurance et de banque. "UBS Start Business", qui sera disponible dès le mois de mars, est développé conjointement.

En début d'année, Zurich a racheté auprès de l'assureur maladie CSS un portefeuille avec environ 30'000 clients entreprises.

En novembre, le groupe a finalisé l'acquisition de 80% de l'assureur indonésien Adira. D'après les données de septembre 2018, Zurich a déboursé 6,15 milliards de roupies indonésiennes (soit à cette date environ 414 mio USD). Avec Adira, Zurich entre sur un marché en forte croissance comptant 260 millions d'habitants en qualité de plus grand assureur responsabilité civile et dommages.

En septembre, Peter Giger a été nommé en tant que nouveau responsable des risques. Il a pris la suite d'Alison Martin, qui a pris la direction de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et du segment "Bank Distribution". M. Giger était jusqu'à fin septembre 2018 collaborateur de la Finma et à la tête du segment Assurances.

En Allemagne, Zurich a entamé une collaboration avec la société de technologie financière Numbrs. Cette application permet aux habitants d'Allemagne et de Grande-Bretagne de lier différents comptes bancaires et de gérer ses dépenses de manière centralisée. Numbrs veut étoffer ses revenus en vendant des produits bancaires et d'assurance.

Au deuxième semestre 2019, la faillite du voyagiste Thomas Cook a posé la question de la prise en charge des frais. Le rapatriement des voyageurs et le dédommagement des clients qui n'ont pas pu partir a coûté au total près de 290 millions d'euros selon des estimations. Mais la limite de responsabilité se situe à 110 millions pour l'assureur Zurich.

COURS DE L'ACTION: A la Bourse, le titre Zurich ne fait que progresser depuis quatre ans. En 2019, le titre a pris plus de 35%, et depuis le début de l'année, la hausse atteint encore 5%. L'amélioration de la rentabilité ainsi que le versement de juteux dividendes comblent les attentes des investisseurs.

site internet: www.zurich.com

