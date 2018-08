Prévisions Zurich Insurance: bénéfice semestriel attendu à 1,7 milliard USD

Zurich (awp) - L'assureur Zurich Insurance Group publie jeudi ses résultats au premier semestre 2018. Sept analystes ont participé au consensus AWP:

S1 2018E (en mio USD) consensus AWP fourchette S1 2017A estimations bénéfice d'exploitation (BOP) 2'247 2'065 - 2'413 2'167* 7 bénéfice net 1'746 1'607 - 1'818 1'503 7 ratio combiné (en %) 97,8 97,0 - 98,6 99,5 5 au 30.06.2018 (en mio USD) au 31.12.2017 fonds propres 31'301 30'221 - 32'561 33'062 5 * y compris taux Ogden

FOCUS: L'assureur zurichois devrait continuer à profiter de la restructuration lancée il y a quelque temps et dévoiler des résultats en hausse au premier semestre. L'activité dommages et accidents risque de subir des coûts plus élevés en raison des catastrophes naturelles et des frais de restructuration. Les activités d'assurance vie et celles avec le partenaire américain Farmers devraient dévoiler des performances financières clairement en hausse.

OBJECTIFS: les analystes vont guetter le programme de réduction des coûts arrivant à échéance en 2019. Comparé au niveau de 2015, le groupe veut abaisser ses dépenses de 1,5 milliard de dollars, dont 700 millions ont biffés en 2017 déjà. Cette année, la société compte économiser 400 millions supplémentaires.

Zurich Insurance ambitionne d'atteindre avec son résultat opérationnel (BOP) un rendement sur fonds propres de 12%. Dans l'assurance dommages et accident, la direction vise un ratio combiné de 95% à 96% d'ici 2019. Le taux de fonds propres selon le modèle interne, baptisé "Z-ECM", doit quant à lui atteindre 100-120%, après 133% au premier trimestre.

POUR MÉMOIRE: en mai, le groupe a lancé l'unité Zurich Insurance Mobile Solutions (ZIMS) pour proposer des services numériques. L'unité est dirigée depuis le début de l'année par von Theo Bouts, en provenance de l'allemand Allianz.

Le même mois, Zurich Insurance a terminé son programme de rachat d'actions démarré en avril. Au total, quelque 1,74 million de titres ont été rachetés pour 548,2 millions de francs suisses. Les nominatives acquises doivent être annulées. La société avait également effectué un programme de rachat non public de 1,5 millions de titres.

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, le titre a pris à peine 0,9%, faisant tout de même mieux que l'indice SMI qui a perdu 2,5% sur la période.

www.zurich.com

jl/mk/yl/al/jh