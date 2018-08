ZURICH INSURANCE : bat le consensus et échappe à la baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'assureur suisse Zurich Insurance (+0,5% à 302,10 francs suisses) échappe à la baisse des marchés européens, sauvé par des résultats meilleurs que prévu. Au premier semestre, son bénéfice net a augmenté de 19% à 1,79 milliard de dollars tandis que son résultat opérationnel a progressé de 12% à 2,42 milliards de dollars. Ce dernier a dépassé le consensus de 8%.Dans le détail, son activité d'assurance dommages, qui est la plus importante, a vu son résultat d'exploitation progresser de 11% à 1,137 milliard de dollars tandis que les primes brutes (chiffre d'affaires) ont augmenté de 3% à 18,543 milliards de dollars.Le ratio combiné, une mesure de la rentabilité dans ce secteur, a, lui, reculé de 2 points à 97,5%. Plus cet indicateur est inférieur à 100 et plus l'activité d'assurance est rentable.Dans son activité vie, le résultat opérationnel a bondi de 17% à 760 millions de dollars pour des primes brutes en hausse de 18% à 16,966 milliards de dollars.Son activité Farmers (services d'assurance au monde agricole) était moins dynamique, avec un résultat opérationnel en hausse de 2% à 808 millions d'euros pour des revenus en progression de 3% à 10,335 milliards de dollars.