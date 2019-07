Zurich Insurance: Alison Martin nommée directrice EMEA et Bank Distribution

Zurich (awp) - Zurich Insurance a nommé Alison Martin comme directeur général (CEO) de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et de Bank Distribution. La nouvelle directrice prend ses fonctions avec effet immédiat et remplace Amanda Blanc, qui avait démissionné la semaine passée quelques mois seulement après sa désignation.

Dans son communiqué de mardi soir, l'assureur zurichois précise que Mme Martin continuera d'exercer la fonction de Group Risk Management Oversee pour une période limitée, jusqu'à ce qu'un remplaçant soit désigné.

rp