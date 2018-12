Zurich Insurance : confirme ses objectifs 2017-2019

05/12/2018 | 12:10

Zurich Insurance Group recule de 1,5% à Zurich, malgré la confirmation par le groupe, lors de sa journée investisseurs, qu'il s'attend à atteindre ses objectifs financiers 2017-2019, grâce à 'une efficience et à une discipline de gestion restaurées'.



La compagnie d'assurance anticipe ainsi des économies nettes de 1,1 milliard de dollars à fin 2018, bien en ligne avec son objectif de 1,5 milliard à fin 2019, et se dit en voie d'atteindre plus de 9,5 milliards de dollars d'encaisses cumulées sur trois ans.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.