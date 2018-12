Zurich Insurance en bonne voie pour remplir les objectifs 2017-2019

Zurich (awp) - Zurich Insurance est confiant quant à la réalisation des objectifs financiers fixés pour la période 2017-2019. Au chapitre des économies, l'assureur zurichois, qui devrait avoir réduit ses coûts de 1,1 milliard de dollars à fin 2018, se trouve en bonne voie pour être en mesure d'atteindre les 1,5 milliards visés pour fin 2019.

"Je me réjouis beaucoup du fait que nous soyons en bonne voie pour atteindre dans toute leur étendue les objectifs financiers que nous avons fixés en 2016", indique mercredi Mario Greco, le directeur général (CEO) de Zurich Insurance, cité dans le communiqué diffusé en préambule à la journée des investissesurs. De l'avis de l'Italien, le premier assureur helvétique affiche un tout autre visage que celui présenté il y a deux ans.

Ayant renoué avec la discipline et l'efficience dans sa gestion, le groupe s'est aussi focalisé sur ses clients, tout en disposant d'une présence géographique ciblée avec des unités locales fortes, a poursuivi M. Greco. Après avoir affiché un rendement des fonds propres basé sur son bénéfice opérationnel après impôts de 12,3% au premier semestre 2018, Zurich est parvenu à économiser un montant net de 900 millions de dollars (891 millions de francs suisses au cours actuel).

L'entreprise prévoit en outre de dépasser l'objectif d'un flux de trésorerie de 9,5 milliards de dollars sur la période 2017-2019. Sur les deux années 2017 et 2018, ce montant devrait atteindre plus de 7 milliards. L'assureur des bords de la Limmat s'estime de plus solidement doté en capitaux, avec un taux de fonds propres de 134% selon son propre modèle Z-ECM. Une dotation clairement supérieure au but fixé entre 100 et 120%.

vj/buc