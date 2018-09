Zurich Insurance rachète l'indonésien Adira pour 414 millions de dollars

Zurich (awp) - Zurich Insurance a annoncé jeudi le rachat de 80% des parts de son homologue indonésien Asuransi Adira Dinamika pour 6,5 milliards de roupies locales (414 millions de dollars, soit 400 millions de francs suisses au cours du jour), confirmant des informations de presse de la veille. La finalisation de l'opération est attendue au cours des six prochains mois.

Adira figure parmi les dix plus grands assureurs Dommages et accidents (P&C) d'Indonésie, assure le groupe zurichois. Grâce à cette transaction, Zurich Insurance deviendra le leader du segment dans le pays parmi les assureurs étrangers.

"Pour Zurich, la région Asie-Pacifique est un important moteur de croissance du groupe et l'Indonésie est un marché-clé pour nous", a déclaré Jack Howell, directeur général de la région, cité dans un communiqué.

Le pays est porté par une forte croissance économique où une classe moyenne est rapidement en train d'émerger alors même que la couverture en assurance y est encore faible, offrant ainsi un potentiel de croissance "significatif", estime le groupe.

L'opération comprend également deux accords de "coopération à long terme": un avec le futur ex-propriétaire Bank Danamon Indonesia, la cinquième banque du pays en termes de capitalisation - qui conservera 20% des parts d'Adira -, et l'autre avec Adira Finance, le numéro deux indonésien du financement de véhicules à moteur.

Le prix de la transaction est encore sujet à ajustements en fonction des résultats de la cible d'acquisition. En 2017, Adira a encaissé des primes brutes à hauteur de 158 millions de dollars.

Automobile et takaful

Créée en 1996, Adira revendique une importante part de marché dans l'assurance automobile et l'assurance islamique (takaful), alors que l'Indonésie compte la plus importante communauté musulmane au monde, avec plus de 225 millions de fidèles, soit près de 90% de la population.

Dans leurs commentaires, les analystes saluent le renforcement de la présence de l'assureur dans un marché asiatique en pleine expansion.

Selon la Banque cantonale de Zurich (ZKB), le prix déboursé est considérable au vu des primes encaissées par Adira. L'établissement voit dans la transaction une acquisition complémentaire et confirme sa recommandation de surpondération.

La transaction s'inscrit parfaitement dans les ambitions de Zurich de renforcer sa présence dans les régions Asie-Pacifique et Amérique latine, souligne pour sa part Stefan Schürmann, de la banque Vontobel. Elle ne devrait pas avoir d'impact sur les estimations de bénéfices pour l'exercice en cours et le suivant.

A la mi-journée, la nominative Zurich Insurance reculait de 0,4% à 310,60 francs suisses dans des volumes modestes, alors que le SMI des valeurs vedettes (-0,69%) digérait le relèvement de taux décidé la veille par la Réserve fédérale américaine (Fed).

buc/al/jh