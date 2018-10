Zurich Insurance rachète un assureur japonais

Zurich (awp) - La compagnie d'assurances Zurich Insurance a réalisé un achat au Japon. Elle reprend "Life Support Japan Small Amount & Short Term Insurance" et renomme la société en "Zurich Small Amount and Short Term Insurance" (Zurich SSI). Aucune information sur la taille de la société ou le montant du rachat n'a été communiquées mercredi.

L'assureur japonais a été fondé en 1986 et propose des assurances automobile, accident et santé à des PME et des clients privés. Le rachat permettra de compléter le portefeuille de produits de Zurich, qui compte comme un important assureur direct au Japon.

