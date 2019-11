Zurich Insurance se fixe de nouveaux objectifs financiers "ambitieux"

Zurich (awp) - L'assureur Zurich Insurance a dévoilé jeudi de nouveaux objectifs financiers, qualifiés d'"ambitieux", sur la période allant de l'année prochaine à 2022, lors de sa journée dédiée aux investisseurs.

Le groupe des bords de la Limmat vise sur la période un rendement du bénéfice d'exploitation après impôts sur les fonds propres ordinaires (Bopat ROE) d'au moins 14% (12% sur la précédente période 2017-2019) et une croissance organique du bénéfice par action d'un moins 5% par an, selon un communiqué.

L'assureur ambitionne également de générer sur les trois prochaines années des liquidités de 11,5 milliards de dollars (9,5 milliards de dollars précédemment). Le taux de fonds propres de Zurich Insurance, calculé avec son propre modèle Z-ECM ("Zurich Economic Capital Model") doit évoluer entre 100% et 120%.

La politique en matière de dividende doit rester inchangée, le groupe visant une redistribution aux actionnaires d'environ 75% du bénéfice net.

"Notre performance sur les trois dernières années a démontré que notre stratégie fonctionne", a estimé le directeur général Mario Greco, cité dans le communiqué. "Nous avons rendu Zurich plus simple, plus agile et efficace et renforcé les bases de notre succès à long terme", a-t-il ajouté.

Dans la division Commercial, Zurich Insurance s'est fixé comme objectif d'améliorer la qualité de son portefeuille et de faire croître l'activité de manière "sélective". L'assureur veut ainsi renforcer les investissements en matière de souscription et améliorer sa capacité de sélection des risques.

L'unité Retail doit quant à elle s'ouvrir à de nouveaux segments de clientèle, notamment auprès de la jeune génération et des PME.

La mutuelle indépendante américaine Farmers Exchanges, pour laquelle Zurich Insurance effectue des services de gestion, veut notamment croître dans l'assurance vie et entreprises, tout en développant ses activités dans l'est des Etats-Unis.

A la Bourse suisse, l'accueil était mitigé. Après avoir ouvert en hausse de 0,6%, le titre Zurich Insurance a rapidement cédé ses gains. A 09h14, la nominative cédait 0,3% à 385,10 francs suisses dans un SMI en repli de 0,10%.

