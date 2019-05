Zurich en passe d'atteindre ses objectifs, affirme son patron

Zurich (awp) - Le directeur général (CEO) de Zurich Insurance Mario Greco estime que le groupe est en passe d'atteindre les objectifs pour 2017 à 2019 fixés en 2016. "Fin 2019, nous aurons atteint ou dépassé ces objectifs", a-t-il déclaré dans une interview à la NZZ am Sonntag, soulignant que cela est important pour la réputation et la valorisation du groupe.

La valorisation boursière de Zurich, d'environ 48,5 milliards de francs suisses, réjouit M. Greco. Elle est même supérieure à celle d'UBS, a-t-il pointé. Une bonne valorisation signifie que le travail accompli par le groupe est apprécié.

Le taux élevé de dividende constitue un gage de succès. Zurich paie un dividende de 19 francs suisses, soit un rendement de plus de 6% et le groupe prévoit de pouvoir augmenter encore les dividendes. Tant que le bénéfice est durable, Zurich veut en reverser 75% aux actionnaires.

La numérisation croissante représente aussi des opportunités, selon M. Greco. Le nombre de possibilités de services numériques croît presque chaque jour. On achète des assurances selon le besoin et on peut les activer ou les désactiver à sa guise et ne pas les avoir simplement pour couvrir des dommages.

Le spectre d'une concurrence croissante sur le marché des assurances par des géants comme Amazon n'inquiète pas le patron de Zurich. Il n'arrive pas de manière inattendue. On attendait un tel changement en 2016 déjà, a conclu M. Greco.

mk/rp