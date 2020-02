Zurich : gagne +2%, a dépassé tous ses objectifs

13/02/2020 | 16:27

Le titre est actuellement en hausse de près de +2% à la Bourse de Zurich après l'annonce de ses résultats. Zurich a déclaré avoir dépassé tous ses objectifs avec des résultats 'solides' pour 2019, ce qui a incité l'assureur suisse à proposer une augmentation du dividende à ses actionnaires.



Ce matin, le groupe financier a annoncé une augmentation de 16% de son bénéfice d'exploitation en 2019 et a indiqué qu'il porterait son dividende à 20 francs suisses par action en raison d'une meilleure activité, d'une volatilité réduite et d'une rentabilité plus élevée.



Son résultat opérationnel courant s'établit à 5,3 milliards de dollars, en hausse de 16% par rapport à 2018, tiré notamment par une solide performance de souscription dans son activité IARD.



Le bénéfice d'exploitation de l'unité IARD a bondi de 38% d'une année sur l'autre grâce à l'amélioration des performances de souscription et à l'augmentation des résultats d'investissement, a déclaré Zurich.



Ces résultats ont été bien accueillis par les investisseurs jeudi, malgré les réserves des analystes d'UBS. 'Nous constatons une marge de manoeuvre limitée pour les mises à niveau du BPA sur ce résultat, avec une valorisation des primes', a noté le bureau d'analyses.



