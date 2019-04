Zurich: le président confirme les objectifs devant les actionnaires

Zurich (awp) - L'assureur Zurich Insurance est sur la voie pour atteindre les objectifs visés d'ici la fin de l'année. Le président du conseil d'administration Michel Liès et le directeur général Mario Greco l'ont confirmé mercredi devant l'assemblée générale des actionnaires.

L'année 2018 a montré que Zurich était revenu sur la voie du succès et la direction est la bonne, a relevé M. Liès selon le texte écrit de son allocution devant les actionnaires. Le groupe est en mesure d'atteindre, voire de dépasser tous ses objectifs financiers, a-t-il affirmé.

M. Greco a aussi souligné l'importance du marché suisse pour Zurich. Le groupe y dispose de plus de 200 bureaux et agences et y emploie directement ou indirectement 6500 collaborateurs et s'occupe de 1,4 million de clients suisses.

