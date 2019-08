Zurich : ton optimiste après un solide premier semestre

08/08/2019 | 11:21

Zurich Insurance Group a annoncé jeudi avoir enregistré ses meilleurs résultats semestriels en une décennie, tout en se disant confiant dans sa capacité à dépasser les objectifs fixés dans le cadre de son programme 2017-2019.



Son bénéfice net au premier semestre est ressorti à un peu plus de deux milliards de dollars, en hausse de 14% par rapport aux 1,8 milliards d'euros dégagés sur les six premiers mois de 2018.



Le groupe d'assurance suisse dit avoir profité d'une baisse de la volatilité sur les marchés, d'une amélioration de la rentabilité de sa branche d'assurance dommages et du développement de son métier d'assurance-vie sous l'effet d'acquisitions ciblées.



Son ratio combiné - qui compare la somme des indemnisations aux primes perçues - s'est établi à 95,1% sur le semestre, contre 97,5% attendu par les analystes.



Zurich s'est également déclaré bien parti pour dépasser les objectifs établis dans le cadre de son dernier plan stratégique 2017/2019.



Sur les six premiers mois de l'année, le rendement du bénéfice d'exploitation sur les fonds propres ordinaires (BOPAT ROE) a atteint 15%, bien au-delà de son objectif de plus de 12%.



'Le groupe est bien positionné pour aborder son nouveau plan triannuel, qui sera présenté le 14 novembre', estiment ce matin les analystes d'UBS.



L'action Zurich grimpait de plus de 4% à 345,3 francs suisses sur le marché boursier suisse après ces résultats.



