Zurich Insurance : Oddo reste neutre, résultats 'en ligne'

14/08/2020 | 09:54

L'analyste Oddo BHF confirme ce vendredi sa recommandation 'Neutre' sur le titre Zurich Insurance, notant un résultat opérationnel 'en ligne avec les attentes au S1'.



'Zurich Insurance a provisionné au S1 l'ensemble des charges de sinistres COVID attendues en année pleine, mais il restera impacté par l'impact de la crise sur les revenus de certaines de ses activités, ainsi que par la baisse des taux. Nous ne révisons que très légèrement nos prévisions de BPA pour 2020 et 2021 suite à cette publication', commente le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 350 francs suisses, pour un potentiel de +1%.



