Prévisions Zurich Insurance: bénéfice semestriel à 1,2 milliard de dollars

Zurich (awp) - L'assureur Zurich Insurance publiera jeudi 13 août ses résultats pour le premier semestre. Au total neuf analystes ont contribué au consensus AWP:

S1 2020E (en mio USD) cons. AWP S1 2019A bénéfice d'exploit. (BOP) 1'726 2'815 bénéfice net 1'211 2'041 ratio combiné (en %) 100,1 95,1 au 30.06.2020 (en mrd USD) au 31.12.2019 fonds propre 31,5 35,0

FOCUS: Zurich devrait également être pénalisé par la pandémie de coronavirus, en particulier au niveau des dommages liés aux interruptions d'activités de sociétés et le secteur des voyages. Au printemps, le groupe a estimé que la crise sanitaire devrait lui coûter 750 millions de dollars, dont 280 millions au premier trimestre.

Une grande partie des coûts liés au Covid-19 devraient tomber au premier semestre et engranger un net recul des résultats. Les estimations des analystes comportent cependant beaucoup d'incertitudes, car la crise est loin d'être terminée, que ce soit au niveau de l'économie ou des marchés financiers.

La solidité du bilan de Zurich devrait cependant lui permettre de surmonter la crise et des modifications au niveau de la politique de dividende ne sont pas attendues.

OBJECTIFS: le président Michel Liès a indiqué, lors d'une interview accordée à Finanz und Wirtschaft en juillet, que le dividende et les objectifs financiers allant jusqu'à 2022 ne sont pas remis en question.

L'assureur a promis à ses actionnaires la distribution annuelle de 75% de son bénéfice et proposé un dividende de 20 francs suisses pour 2019, un niveau qui peut être payé de manière durable grâce au modèle d'affaires stable, selon le président.

Jusqu'à 2022, le rendement de capital au niveau du bénéfice opérationnel devrait dépasser les 14%.

POUR MEMOIRE: en juillet, Zurich a lancé la nouvelle division WellCare, qui a pour objectif de proposer à des clients privés, aux PME et grandes entreprises des solutions pour la santé et le bien-être au niveau mondial.

En juin, la société a placé un emprunt d'un total de 750 millions d'euros, destiné à des investisseurs en Europe. Le montant est destiné à couvrir des besoins courants de l'entreprise.

Au premier trimestre, Zurich Insurance a engrangé des primes en hausse de 5% à 9,68 milliards de dollars dans le secteur des dommages, et en progression de 7% hors effets de changes et d'acquisitions, grâce aux régions Europe, Proche-Orient, Afrique (EMEA) et Amérique du Nord.

COURS DE L'ACTION: l'action n'a récupéré que la moitié de ses pertes dues au krach financier. En février le titre a chuté à 270 francs suisses de 435 francs suisses. Evoluant actuellement autour de 350 francs suisses, le titre accuse toujours un retard de 10%.

site internet: www.zurich.com

