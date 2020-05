Zurich Insurance a déjà déboursé 280 millions pour le Covid-19

Zurich (awp) - Zurich Insurance a déjà comptabilisé pour 280 millions de dollars de prestations dommages liées à la pandémie de Covid-19 sur les trois premiers mois de l'année. L'assureur anticipe une facture de l'ordre de 750 millions sur l'ensemble de l'exercice en cours.

La division Propriété et dommages a dégagé pour 9,68 milliards de dollars de primes brutes, en hausse de 5% sur un an. Vie par contre a essuyé une contraction de 19% à 958 millions et Farmers Exchanges une érosion de 1% à 5,14 milliards, énumère un compte-rendu intermédiaire publié jeudi.

Le groupe zurichois assure disposer toujours d'une robuste réserve de liquidités, malgré des indicateurs afférents en baisse. Le ratio Z-ECM compilé selon les critères propres de la firme a chuté de 28 points de pourcentage à 101% et le ratio de solvabilité sur la base du Swiss solvency test de 23 points à 198%.

jh/lk