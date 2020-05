Zurich Insurance courtisé au terme de son 1er trimestre

Zurich (awp) - L'action Zurich Insurance contrastait jeudi matin avec une tendance sinon morose pour les principales valorisations de la place helvétique. L'assureur devise à environ trois quart de milliard de dollars la charge liée à la pandémie de Covoid-19 sur l'ensemble de l'année, dont 280 millions ont été comptabilisés sur le premier trimestre.

Les analystes saluent une estimation claire et relativement contenue.

A 09h44, la nominative Zurich Insurance grappillait 0,1% à 277,70 francs suisses, figurant avec le bon Roche parmi les deux seuls rescapés d'un SMI en recul de 0,61%.

Goldman Sachs accueille une performance "rassurante" sur les trois premiers mois de l'année. Plus de 99% des polices pour interruptions d'activité de Zurich excluent toute couverture du Covid-19, souligne le mastodonte bancaire américaine. La recommandation "buy" reste de mise, comme l'objectif de cours à douze mois de 350 francs suisses.

La Banque cantonale de Zurich aussi confirme sa recommandation "surpondérer", saluant au passage un niveau de fonds propres confortable.

Jefferies de son côté apprécie la présentation intermédiaire "la plus exhaustive" de l'ensemble du monde des assurances. Les charges pour dommages liées à la pandémie étant désormais chiffrées, il reste à évaluer l'impact sur le segment vie. La banque de gestion campe sur la recommandation "hold" et l'objectif de 405 francs suisses.

"Robuste en non-vie, faible en vie et conforme chez Farmer", résume Vontobel. Le ratio de capitalisation calculé selon les critères propres de Zurich paraît faible, mais demeure honorable sous sa forme SST. Inflation des procédures juridiques aux Etats-Unis et exposition aux emprunts d'Etats comme d'entreprises constituent les principaux facteurs de risque pour l'avenir, poursuit la banque de gestion, qui reconduit la recommandation "hold" et l'objectif de 340 francs suisses.

jh/vj