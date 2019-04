Zwahlen&Mayr améliore ses recettes et la rentabilité en 2018

Zurich (awp) - Le spécialiste des constructions métalliques Zwahlen&Mayr a enregistré l'année dernière une hausse des recettes et de la rentabilité, mais le bénéfice net a souffert d'une base de comparaison défavorable.

Le groupe vaudois a réalisé un chiffre d'affaires en forte hausse de 14,9% à 62,0 millions de francs suisses en 2018, tandis que le résultat d'exploitation (Ebit) a été quasiment doublé (+89%) à 3,5 millions. Le bénéfice net a quant à lui atteint 2,3 millions, en repli de 4,6% comparé à 2017.

Dans son rapport annuel publié mercredi, la société d'Aigle a expliqué que le résultat net de 2017 avait profité d'un ajustement positif d'impôts différés lié à la mise en oeuvre de la nouvelle loi fiscale vaudoise. Le groupe avait en effet inscrit en 2017 un apport positif de 0,7 million au titre des impôts sur le bénéfice, contre un élément négatif de 0,6 million en 2018.

"Les paramètres et événements qui ont rythmé l'année 2018, avec comme principale conséquence un ralentissement économique durant le deuxième semestre, sont toujours présents et vont donc continuer à ralentir la croissance économique", a averti la direction de Zwahlen&Mayr.

La cherté du franc "reste un sujet d'inquiétude important compte tenu de son impact financier sur nos résultats", ont ajouté les responsables. Selon le groupe, "la situation reste donc difficile avec une concurrence très active et des acteurs étrangers toujours plus dynamiques et entreprenants grâce à leur coûts structurels plus avantageux".

al/rp