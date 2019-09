Zwahlen&Mayr: bénéfice net semestriel en hausse, ventes en baisse

Zurich (awp) - Zwahlen&Mayr a bouclé son 1er semestre sur un résultat net en hausse à 1,67 (1,48) million de francs suisses. Le chiffre d'affaires s'est en revanche inscrit en baisse à 33,7 (34,3) millions de francs suisses, a indiqué la société basée à Aigle vendredi soir, selon des chiffres non audités.

Le résultat opérationnel avant amortissements (Ebidda) est resté pratiquement stable à 3,16 (3,17) millions de francs suisses et l'Ebit s'est inscrit en hausse à 2,1 (2,0) millions de francs suisses.

L'entreprise précise que le semestre sous revue a suivi la tendance constatée au 2e semestre 2018, avec un ralentissement de plus en plus marqué. La situation de la division Constructions métalliques reste difficile alors que l'activité de la division Tubes inox a été impactée par un taux de change défavorable et une dégradation des conditions du marché.

Au niveau des prévisions, l'entreprise s'attend à une baisse des entrées de commandes au 2e semestre, au vu des dernières prévisions économiques. Elle reste cependant optimiste et prévoit que la diversification de ses produits et de ses marchés lui permettra de compenser le revirement annoncé de l'économie mondiale.

rp