Zurich (awp) - le groupe aiglon de métallurgie Zwahlen et Mayr a annoncé lundi soir des mesures de chômage technique. Dans son communiqué, l'entreprise précise que c'est le climat économique actuel qui l'oblige à recourir à ces mesures de chômage partiel. La décision est liée uniquement à la construction métallurgique et sera limitée à 10% de l'ensemble des travailleurs du groupe. Elle entre en vigueur au 1er février prochain et devrait s'étaler sur une période de 3 mois.

rp