ZYNGA : JPMorgan débute le suivi à Neutre

JPMorgan a entamé le suivi de Zynga avec une recommandation Neutre et un objectif de cours de 7 dollars. Dans un marché mondial en pleine croissance, le bureau d'études pense que Zynga offre une base relativement stable de jeux mobiles. Il ajoute qu'elle dispose d'une trésorerie de 1,4 milliard de dollars pour réaliser des opérations de fusions & acquisitions." Au fur et à mesure que Zynga grossira, il lui faudra, pour que les fusions et acquisitions aient un impact, s'intéresser soit à des sociétés plus grandes et plus matures, soit à un plus grand nombre de petits développeurs ", explique-t-il. Le broker s'attend à ce que l'entreprise donne la priorité à ces derniers, là où son succès est le plus probant.