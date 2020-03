Zynga : L'industrie du jeu vidéo s'unit pour promouvoir les messages de l'Organisation mondiale de la santé contre le COVID-19 ; lancement de la campagne #PlayApartTogether

L’industrie mondiale du jeu vidéo encourage les joueurs à suivre les directives de santé et de sécurité se rapportant au COVID-19 tout en fournissant des informations et en offrant une connexion sociale

DE QUOI S’AGIT-IL :

Aujourd’hui, l’industrie mondiale du jeu vidéo, qui bénéficie d’une grande portée, a accepté de diffuser les messages clés de l’Organisation mondiale de la santé pour aider à ralentir la propagation du COVID-19. Pour promouvoir ces messages, dix-huit leaders de l’industrie du divertissement interactif ont lancé #PlayApartTogether, une initiative qui encourage le vaste réseau de leurs utilisateurs à suivre les directives de l’OMS en matière de santé, y compris celles concernant la distanciation sociale, le lavage des mains, l’hygiène respiratoire ainsi que d’autres mesures préventives puissantes que les personnes peuvent adopter pour combattre le COVID-19.

En apportant des événements spéciaux, des exclusivités, des activités, des récompenses et des idées à certains des jeux les plus populaires au monde, #PlayApartTogether encourage les utilisateurs à adopter les meilleures pratiques qui soient pour leur propre santé ainsi que pour celle de leur famille et de leurs communautés. En incorporant aux jeux vidéo des messages d’autoprotection contre le COVID-19, l’industrie déclare au monde entier : « Où que vous soyez, quel que soit le jeu auquel vous jouez, vous pouvez faire la différence. » Les entreprises suivantes ont rejoint le programme :

Activision Blizzard Kabam Snap Games Amazon Appstore Maysalward Twitch Big Fish Games Playtika Unity Dirtybit Pocket Gems Wooga Glu Mobile Riot Games YouTube Gaming Jam City SciPlay Zynga

Suivez le hashtag #PlayApartTogether sur les réseaux sociaux pour les mises à jour continues et plus d’informations.

Citations des partenaires de l’industrie du jeu vidéo ayant rejoint la campagne #PlayApartTogether :

Activision Blizzard - Bobby Kotick, PDG

« Il n’a jamais été aussi essentiel de garantir que les gens restent connectés en toute sécurité les uns aux autres. Les jeux sont la plateforme idéale car ils connectent les gens à travers le prisme de la joie, du but et du sens. Nous sommes fiers de participer à une initiative aussi utile et nécessaire. »

Big Fish Games - Jeff Karp, directeur général et président

« Il n’y a peut-être jamais eu de moment aussi charnière que celui que nous vivons actuellement, en termes de solidarité autour d’une cause telle que celle à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés avec le COVID-19. Ensemble, avec notre communauté mondiale d’éditeurs de jeux et les conseils techniques de l’Organisation mondiale de la santé, nous espérons atteindre les millions de joueurs de nos titres avec la campagne #PlayApartTogether. Grâce aux jeux que nous proposons comme Cooking Craze, Gummy Drop, Decurse et Fairway Solitaire, nous sommes en mesure de partager les messages de sécurité importants de l’OMS tout en rappelant aux membres de notre communauté qu’ils ne sont pas seuls. Nous sommes tous ensemble, même si nous sommes séparés. »

Dirtybit - Anette Staloy, vice-présidente des affaires et du marketing

« Notre mission est de permettre aux gens de s’inventer des moments mémorables ensemble, et notre objectif a toujours été d’offrir des expériences de jeu sociales. Tout autour du monde, nos joueurs ont partagé des histoires émouvantes sur ce que cela signifie pour eux de pouvoir se connecter et de rester en contact avec leurs amis et leur famille grâce à nos jeux Fun Run. Nous apprécions l’opportunité de participer à l’initiative #PlayApartTogether, et d’aider à encourager les personnes à suivre les conseils de l’OMS et des autorités sanitaires locales. »

Glu Mobile - Nick Earl, président et chef de la direction

« Les jeux ont le pouvoir non seulement de divertir les gens, mais également de les rassembler dans les moments difficiles. Nous sommes fiers de joindre nos forces avec celles de l’industrie du jeu vidéo pour soutenir l’Organisation mondiale de la santé et encourageons la communauté mondiale des joueurs à jouer séparément mais ensemble (#PlayApartTogether). À travers les nombreux jeux du portefeuille de Glu, nous encourageons activement les joueurs à suivre les directives de l’OMS et des autorités sanitaires locales pour veiller à la santé et à la sécurité de leur famille et de leurs communautés. »

Jam City - Chris DeWolfe, co-fondateur et PDG

« Chez Jam City, nous savons que beaucoup se tournent vers les jeux pour soulager leur stress et trouver un peu de joie en cette période compliquée. En tant que société de jeux comptant des dizaines de millions de joueurs, nous appelons tout le monde à jouer séparément mais ensemble (#PlayApartTogether) pour aplanir la courbe et éradiquer le COVID-19. »

Kabam - Tim Fields, PDG

« Chez Kabam, notre mission est de divertir le monde. Et le divertissement a un rôle plus important que jamais quand les temps sont difficiles. Kabam soutient l’initiative #PlayTogetherApart ; en suivant les conseils avisés de l’Organisation mondiale de la santé, nous pouvons alléger le fardeau des professionnels de la santé et sauver des vies. Quel meilleur moment pour retrouver certains de vos jeux préférés ou en essayer de nouveaux ? Vous pouvez être un héros en jouant avec vos amis, séparément mais ensemble. »

Maysalward - Nour Khrais, fondateur et PDG

« Chacun doit contribuer pour lutter contre cette pandémie et réduire sa propagation. Rester à la maison est un moyen important de se prémunir et de protéger la société de ce danger. Chez Maysalward, nous nous sommes engagés à lutter contre la propagation ; nous avons par conséquent rejoint l’initiative #PlayApartTogether et sommes en train de lancer de nouveaux jeux avec davantage de possibilités de jeu en ligne. Restez chez vous, restez en sécurité. »

Playtika - Robert Antokol, PDG

« Chez Playtika, nous pensons que le jeu fait partie intégrante de la vie, même dans les moments les plus difficiles. Nous sommes fiers de promouvoir les messages de l’Organisation mondiale de la santé et de rejoindre cette coalition de leaders de l’industrie du jeu vidéo pour soutenir la campagne #PlayApartTogether. Dans le cadre de cette réponse importante à la pandémie de COVID-19, Playtika s’engage pleinement à aider les gens du monde entier à rester en sécurité et à se sentir reliés aux autres. »

Pocket Gems - Ben Liu, PDG

« Les jeux peuvent fournir le divertissement nécessaire tout en favorisant les liens. En ces temps difficiles, Pocket Gems soutient la campagne #PlayApartTogether avec ses collègues développeurs pour faire entendre encore plus fort les messages clés de l’OMS. Nous espérons que les joueurs apprécieront les contenus et les bonus ajoutés à nos jeux mobiles comme Episode et War Dragons, tout en recevant les importants rappels de l’Organisation mondiale de la santé. »

Riot Games - Nicolo Laurent, PDG

« Distanciation sociale ne signifie pas isolement social ! Restons physiquement séparés - et respectons les autres mesures de santé publique telles que l’hygiène des mains - pour aider à aplanir la courbe et jouons séparément mais ensemble (#PlayApartTogether) pour aider à surmonter cette crise. Pour les Rioters, jouer à des jeux est plus qu’un simple amusement, c’est une façon de donner sens à sa vie. Et maintenant, pour les milliards de joueurs à travers le monde, le jeu pourrait aider à sauver des vies. Gagnons ensemble cette méga bataille contre le COVID-19. »

SciPlay - Josh Wilson, PDG

« Chez SciPlay, nous sommes tous animés par la joie que nos jeux apportent à la communauté mondiale. En ces temps difficiles, nous devons tous nous unir pour combattre le virus et aplanir la courbe de transmission. L’une de nos valeurs fondamentales est #playTOGETHER (jouer ensemble), et cette philosophie est ancrée dans chaque action que nous entreprenons afin de servir nos joueurs. Nous sommes honorés de pouvoir faire avancer cette valeur fondamentale dans le cadre l’initiative #PlayApartTogether, à laquelle nous croyons si fortement, et de donner encore plus de résonance aux messages essentiels que diffuse l’Organisation mondiale de la santé. Alors jouons tous séparément mais ensemble (#PlayApartTogether) pour rester en bonne santé, à la fois sur le plan mental et physique ! »

Snap - Will Wu, directeur de Snap Games

« Il est tellement important que les jeunes prennent au sérieux le fait de rester chez eux - en effet, ils ont un rôle clé à jouer pour aider à stopper la propagation. Snap Games a toujours été un moyen pour les Snapchatters de se connecter et de jouer avec leurs amis même lorsque l’on est éloignés les uns des autres ; c’est pourquoi nous soutenons vivement l’initiative #PlayApartTogether. Nous sommes résolus à aider les Snapchatters à rester chez eux en offrant de nouveaux jeux et outils créatifs qui sensibilisent les membres de notre communauté et les aident à se protéger, et à protéger leurs proches ainsi que le reste de la population. »

Twitch - Michael Aragon, vice-président principal du contenu

« Les jeux jouent un rôle fondamental dans ce qui rassemble chaque jour la communauté Twitch. L’initiative #PlayApartTogether nous rappelle que même s’il est crucial que nous gardions nos distances les uns par rapport aux autres, nous pouvons continuer à profiter des jeux que nous aimons et rester connectés avec les autres en ligne. Nous sommes heureux de partager les messages clés de l’OMS aux côtés d’autres membres de l’initiative pour continuer à proposer un lieu où les gens peuvent se réunir, jouer et créer une communauté. »

Unity Technologies - John Riccitiello, PDG

« Chez Unity, nous pensons que le monde est encore meilleur avec davantage de créateurs de jeux et de joueurs. Que vous jouiez à votre jeu préféré avec des amis sur Internet ou que vous appreniez à créer votre premier jeu avec certaines de nos initiatives de codage maintenant entièrement gratuites, #PlayApartTogether a le pouvoir d’inciter vivement les joueurs à se protéger et à protéger leur famille. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec l’industrie mondiale des jeux pour faire notre part en tant que citoyens du monde et d’aider à aplanir la courbe. »

YouTube - Ryan Wyatt, responsable mondial des jeux vidéo

« Depuis 15 ans, YouTube est une communauté où les gens font des choses seuls mais ensemble par le biais des vidéos #withme - mais aujourd’hui il est plus important que jamais de rester chez soi (#StayHome) et de jouer séparément mais ensemble (#PlayApartTogether). L’un des temps forts les plus significatifs de YouTube est lorsque des créateurs interagissent virtuellement avec des fans et d’autres créateurs de jeux à travers le monde via des diffusions en direct. Les joueurs savent se réunir, même lorsque nous sommes tous séparés, alors restons en sécurité pendant cette période et faisons notre part en tant qu’industrie pour aplanir la courbe. »

Zynga - Bernard Kim, président de l’édition

« Notre mission chez Zynga a toujours été de connecter le monde à travers les jeux, et cela pris une nouvelle dimension maintenant que nous faisons face à cette crise mondiale. Nous sommes honorés de soutenir l’important travail de l’Organisation mondiale de la santé et de fournir à nos joueurs un système de soutien pendant cette période de distanciation physique. L’initiative #PlayApartTogether dynamise la positivité et la communauté qui toutes deux peuvent nous aider à nous investir dans la tâche urgente à accomplir. »

Note de la rédaction :

Graphiques de la campagne, fiche de citations et fiche de contact pour l’industrie = https://www.dropbox.com/sh/kkvsatzbfkwafft/AAA4NFbVNMfzX-iULm68kyEra?dl=0

