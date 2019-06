Zynga : Small Giant Games annonce une expansion épique à sa franchise à succès Empires & Puzzles

Les fonctionnalités comprennent de multiples mises à jour de base, des niveaux bastion augmentés et un nouveau bâtiment appelé le Pavillon de chasse (the Hunter’s Lodge)

Small Giant Games (« Small Giant »), une filiale de Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), un leader mondial du divertissement interactif, a annoncé aujourd’hui une expansion épique de sa franchise populaire, Empires & Puzzles. L'expansion, soutenue par la demande des joueurs, présente des mises à jour de base importantes, notamment une augmentation du niveau bastion maximum qui passe de 20 à 21, ainsi que des versions avancées des mines, des fermes, des unités de stockage et des maisons. Un tout nouveau bâtiment, le Pavillon de chasse, fait également son apparition en permettant aux joueurs de fabriquer de nouveaux éléments de bataille.

Empires & Puzzles from Small Giant Games (Graphic: Business Wire)

« Depuis que l'équipe Small Giant a rejoint la famille Zynga l'année dernière, nous sommes époustouflés par l'ingéniosité constante de leur innovation dans Empires & Puzzles, l'une des pierres angulaires de notre portefeuille de franchises éternelles » a déclaré Bernard Kim, président de la publication chez Zynga. « Composée de joueurs passionnés, cette expansion montre la détermination de l'équipe à créer les expériences les plus divertissantes pour la communauté Empires & Puzzles. »

Zynga a fait l'acquisition de la société Small Giant d'Helsinki en janvier 2019. Small Giant apporte dans cette acquisition une équipe de développeurs expérimentés et une autre franchise éternelle du portefeuille de services directs de Zynga avec Empires & Puzzles, qui allie des batailles de match-3 accessibles avec des éléments de jouabilité approfondis, tels qu'une collection de héros, des bâtiments de base et des alliances sociales.

Depuis ses débuts en 2017, Empires & Puzzles a été téléchargé plus de 34 millions de fois pour atteindre la place de nº 1 en recettes brutes dans 57 pays sur l’Apple App Store et dans 24 pays sur Google Play. Le titre à succès a également fait son apparition dans le Top 10 des jeux les plus populaires dans le monde au classement combiné de 124 pays sur l’Apple App Store et Google Play.

La toute dernière expansion de Empires & Puzzles était principalement pilotée par l'une de ses talentueuses développeuses, Sofia Vanhanen. À 20 ans, Vanhanen fait partie de la nouvelle génération de femmes développeuses qui travaillent dans le secteur des jeux mobiles. C'est en tant que joueuse passionnée d' Empires & Puzzles qu'elle a rejoint Small Giant après avoir terminé ses études universitaires de sciences informatiques.

« C’est un rêve devenu réalité pour moi de travailler sur un jeu qui me passionne déjà tellement », a déclaré Vanhanen. « Je vais pouvoir apporter mon point de vue de fan inconditionnelle et mettre en application de nouvelles idées que nos joueurs adoreront. Je suis impatiente de voir ce qu'on pense des nouvelles mises à jour de base. »

À propos de Zynga Inc.

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde au moyen des jeux. À ce jour, plus d’un milliard de personnes ont joué aux franchises de Zynga, parmi lesquelles figurent CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ et Zynga Poker™. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et peuvent être utilisés sur les plateformes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des studios aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.zynga.com, ou suivez Zynga sur Twitter et Facebook.

