Zynga : et Alec Baldwin présentent leur projet de collaboration créative à l'occasion du dixième anniversaire de Words With Friends

Aujourd’hui, Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), un leader mondial du divertissement interactif, a annoncé les détails de sa collaboration créative avec l’acteur, producteur et réalisateur lauréat d’un Emmy Award, Alec Baldwin. Joueur de longue date du jeu mobile emblématique de Zynga Words With Friends, Alec Baldwin a choisi de se joindre à la célébration du 10e anniversaire du jeu dans le cadre d’une campagne au contenu promotionnel, avec l’humour pince-sans-rire qui le caractérise, et de participer à des clips vidéo humoristiques qui seront postés au cours des prochains mois. En guise d’avant-goût, dans une interview vidéo qui vient d’être publiée, Alec Baldwin discute de son lien personnel avec le jeu.

« C’est incroyable de repenser aux premières fois où j’ai joué à Words With Friends », a déclaré Alec Baldwin. « J’y ai joué sur des plateaux entre les prises, avec des collègues, des réalisateurs et des membres de l’équipe de tournage, et aujourd’hui encore, je fais chaque jour des matchs avec mon beau-père en Espagne. Le jeu a donc été une constante dans ma vie au cours de la dernière décennie. »

« Non seulement Alec Baldwin s’est associé à nous pour cette campagne, mais il a également été un véritable collaborateur, des premières étapes de la planification créative jusqu’au tournage », a confié pour sa part Bernard Kim, président de l’édition chez Zynga. « Il n’a pas seulement apporté ses talents d’acteur, il a aussi travaillé avec notre équipe pour développer les concepts, affiner le dialogue, et a été une véritable force créatrice dans la production de cette série de contenus. »

Dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire du jeu, les joueurs ont voté pour le « mot de l’année » et ont choisi le mot « voyage » , ce qui est un témoignage de l’amitié et du sens de la communauté qui règne au sein du jeu Words With Friends. Dans l’interview vidéo, Baldwin discute de son choix personnel de « mot de l’année », qui est lié à sa famille grandissante et à son parcours personnel en termes de paternité. Dans un entretien plein de franchise, Baldwin parle de son adversaire le plus tenace au jeu Words With Friends (son beau-père), donne des astuces pour remporter des points dans le jeu (n’attendez pas une lettre particulière) et confie avec qui il aimerait le plus jouer au jeu à l’avenir, à savoir ses enfants.

À la suite de l’interview vidéo d’Alec Baldwin, de nouveaux contenus mettant en scène le légendaire acteur dans divers rôles (celui d’un docteur dans un soap-opera diffusé dans la journée ou encore celui d’un aventurier équipé pour un safari) seront publiés au cours des prochains mois.

À propos de Zynga

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde au moyen des jeux. À ce jour, plus d’un milliard de personnes ont joué aux franchises de Zynga, parmi lesquelles figurent CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ et Zynga Poker™. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et peuvent être utilisés sur les plateformes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des studios aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zynga.com, ou suivez Zynga sur Twitter et Facebook.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles concernant notamment l’apparition d’Alec Baldwin dans des contenus sociaux et des programmes de marketing liés à Words With Friends. Les déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots tels que « perspective », « projeté », « prévu », « envisage de », « pourra », « anticipe », « croit », « cible », « s’attendre à », attendu que les déclarations au futur sont généralement de nature prévisionnelle. La réalisation ou la réussite des faits couverts par ces déclarations prévisionnelles implique des risques importants, des incertitudes et des hypothèses. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles qui reposent sur les informations dont nous disposons à la date des présentes. Nous déclinons toute obligation d’actualisation de ces déclarations prévisionnelles. D’autres renseignements concernant ces risques, incertitudes et hypothèses sont ou seront décrits plus en détail dans nos documents publics déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission, SEC), et dont des copies peuvent être obtenues en visitant la section Relations avec les investisseurs de notre site Web à l’adresse http://investor.zynga.com, ou sur le site Web de la SEC, à l’adresse www.sec.gov.

