Zynga : lance Tiny Royale™ en exclusivité sur Snap Games

Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), leader mondial en divertissement interactif, a annoncé aujourd’hui le lancement de son jeu de bataille royale rapide, Tiny Royale™, en exclusivité sur la nouvelle plateforme de jeux multijoueur en temps réel, Snap Games, de Snap Inc (NYSE : SNAP).

Tiny Royale™ est un jeu de tir multijoueur descendant, qui réinvente l’expérience de la bataille royale pour la plateforme Snapchat. Tiny Royale™ permet aux joueurs de choisir des personnages sur mesure et de former des brigades d’amis ou de se battre en solo pendant des tours rapides de deux minutes, pour piller et tirer sur leur chemin vers la victoire. Jusqu’à 30 joueurs peuvent s’affronter à la fois, formant des brigades de quatre joueurs maximum. À mesure que les joueurs progressent, ils peuvent débloquer des personnages et ramasser des armes et des trousses de secours, tandis que la carte rétrécit pendant le match jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul joueur, ou une seule équipe.

« Nous sommes ravis d’être parmi les premières sociétés à lancer une expérience de jeu sur Snapchat », a déclaré Bernard Kim, président de l’édition, chez Zynga. « Les développeurs de jeux ont rarement l’occasion de créer une expérience entièrement nouvelle sur une plateforme émergente, notre équipe était donc enthousiaste à l’idée de remixer le genre bataille royale dans un jeu au rythme effréné, conçu pour faire un malheur sur Snap Games. »

« L’idée de Snap Games est d’explorer de nouvelles façons de jouer ensemble entre amis ; Tiny Royale™ en est le parfait exemple », a déclaré Will Wu, responsable de Snap Games, pour Snap. « Nous avons sauté sur l’occasion que représente la collaboration avec un leader mondial en jeux mobiles, tel que Zynga, pour développer notre plateforme, et nous sommes impatients de voir comment notre communauté accueillera cette nouvelle façon de se connecter les uns aux autres. »

Snap Games est conçue pour une jouabilité mobile synchronisée entre amis, et a été créée sur le puissant moteur de jeux, PlayCanvas. La plateforme, qui a été lancée en avril, propose une sélection de titres originaux et de titres de tiers. À compter d’aujourd’hui, les utilisateurs de Snapchat pourront plonger dans Tiny Royale™ de manière instantanée depuis Chat, la fonctionnalité de messagerie de Snapchat. Les joueurs peuvent aussi communiquer de manière transparente avec leurs amis à travers des fonctionnalités Chat à la fois textuelles et vocales, pendant le jeu, intégrant de la conversation en direct (et bien plus de plaisir) à l’expérience de jeu Tiny Royale™ sur Snapchat.

Tiny Royale™ lancera également cet été une fonctionnalité de jumelage des classements, appelée Tiny Royale™ Leagues. La fonctionnalité favorisera un environnement plus compétitif pour les joueurs en les plaçant dans des groupes de 100 personnes, répartis en 20 niveaux. Les joueurs s’affronteront pour gravir les échelons sur des périodes limitées, remportant des trophées et des récompenses en fonction de leurs performances.

À propos de Zynga Inc.

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde au moyen des jeux. À ce jour, plus d’un milliard de personnes ont joué aux franchises de Zynga, parmi lesquelles figurent CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ et Zynga Poker™. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et peuvent être utilisés sur les plateformes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des studios aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.zynga.com, ou suivez Zynga sur Twitter et Facebook.

À propos de Snap Inc.

Snap Inc. est une société de caméras. Nous sommes convaincus que réinventer la caméra est notre plus belle occasion d’améliorer le mode de vie et de communication des gens. Nous contribuons au progrès humain en donnant aux gens les moyens de s’exprimer, de vivre dans l’instant présent, de découvrir le monde et de s’amuser ensemble. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site snap.com.

