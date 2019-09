Zynga : lance un nouveau jeu envoûtant d'aventure et d'énigmes Merge Magic!

La suite du succès retentissant de Merge Dragons!, Merge Magic! Permet aux joueurs de conjurer de nouvelles créatures mythiques

Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), leader mondial en divertissement interactif, a annoncé aujourd’hui le lancement mondial de Merge Magic! - un tout nouveau jeu d’aventure et d’énigmes où les joueurs peuvent lever la malédiction sur de nouveaux mondes mystérieux, en fusionnant plusieurs créatures et en assortissant de nouveaux objets, pour gagner des récompenses qui leur permettent en cours de route, de déverrouiller de nouvelles surprises fantastiques.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190918005019/fr/

New Puzzle Adventure Game Merge Magic! (Graphic: Business Wire)

Merge Magic! est développé par Gram Games, le studio à l’origine de plusieurs succès mondiaux comme Merge Dragons!, 1010! et Six!. Le jeu propose d’incroyables graphismes, inédits et luxuriants, qui mettent en scène une jouabilité ultra-engageante faisant évoluer un assortiment d’énigmes dans votre propre jardin rempli d’un bestiaire unique et magique. Ne vous êtes-vous jamais demandé à quoi ressemblerait la combinaison entre un paon royal et un chat ? Dans Merge Magic!, le « paonchat » n’est que l’un des nombreux animaux hybrides encore jamais vus et inimaginables que vous pouvez découvrir au fur et à mesure du jeu.

« Nous souhaitions créer un nouveau jeu d’énigmes où les joueurs puissent fusionner les éléments de leur choix, pour créer des créatures mythiques uniques que personne n’a jamais vues auparavant », a déclaré Eren Yanik, directeur des produits, chez Gram Games. « Les possibilités sont enthousiasmantes dans Merge Magic!, en élevant la jouabilité “assortir et faire éclore” qui nous caractérise, vers de nouveaux sommets envoûtants, où les joueurs évoluent en immersion tout au long de leur aventure, dans une exploration en profondeur. Nos prochains événements-en-jeu offriront également à la communauté des joueurs, différents modes d’interaction pour profiter pleinement du scénario, en particulier et non des moindres, les événements prévus pour l’automne et la fête d’Halloween à venir. »

Dans Merge Magic!, les joueurs découvriront des histoires et des quêtes enchantées, dans le monde mystérieux de Mythia, où ils pourront tout combiner afin de former des objets meilleurs et plus puissants au fil de leurs aventures à travers la « fusion ». Pendant la partie, le seul espoir de lever la malédiction qui pèse sur la terre ensorcelée repose sur le pouvoir extraordinaire du joueur à fusionner les éléments à sa rencontre (des œufs, des arbres, des trésors, des étoiles, des fleurs magiques et même des créatures mythiques).

« Merge Magic! transporte les joueurs dans de nouveaux univers fantastiques où les attendent des créatures mythiques, parmi lesquelles la puissante licorne et la fée fougueuse, et où ils feront éclore des hybrides totalement indédits comme la combinaison d’un éléphant avec un papillon produisant un papiphant », a indiqué pour sa part, Bernard Kim, président de la publication, chez Zynga. « Les joueurs se délecteront pendant des heures à découvrir des objets magiques, à produire des créatures et lever des malédictions sur de nouveaux royaumes mystérieux ».

Les œufs peuvent éclore pour devenir des merveilles magiques, qui en évoluant vont dévoiler à leur tour, de nouvelles créatures hybrides plus puissantes. Les joueurs rencontreront et passeront avec succès des niveaux de défi complexes dans lesquels ils ont à assortir les objets qui leur assureront la victoire, puis à rapporter les récompenses obtenues dans leur jardin, pour les collectionner et les faire prospérer.

Soyez prêt à révéler la magie au fur et à mesure que vous fusionnez à la perfection les éléments de votre jardin et que vous nourrissez vos incroyables créatures !

Caractéristiques du jeu :

Découvrez des centaines d’objets fantastiques à assortir, fusionner, et avec lesquels interagir dans les plus de 80 défis proposés !

Dénichez des fées, des licornes, des minotaures et des créatures hybrides inédites comme les Paonchats (paon et chat) et bien d’autres encore.

Une malédiction diabolique a été placée sur le jardin : Combattez le brouillard et levez la malédiction pour restaurer et ramener les créatures chez elles !

Attention aux sorcières : Au cours de l’itinéraire qui vous conduira d’une énigme à l’autre, il se peut que vous croisiez des sorcières maléfiques, alors méfiez-vous !

Participez à des événements fréquents, et gagnez des êtres avancés, à ramener dans votre jardin.

Merge Magic! est désormais disponible pour iOS et Android en téléchargement gratuit.

Note de la rédaction :

Pour visualiser les ressources relatives à Merge Magic! notamment la bande-annonce de lancement, veuillez cliquer ici.

À propos de Zynga Inc.

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde au moyen des jeux. À ce jour, plus d’un milliard de personnes ont joué aux franchises de Zynga, parmi lesquelles figurent CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ et Zynga Poker™. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et peuvent être utilisés sur les plateformes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des studios aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zynga.com, ou suivez Zynga sur Twitter et Facebook.

À propos de Gram Games

Gram Games est un studio de développement de jeux mobiles, dont la mission est d’offrir des jeux sociaux de haute qualité, qui créent des liens réels à travers le jeu. Fondé en 2012 et récemment racheté par Zynga en 2018, Gram Games a mis sur pied une équipe de professionnels du secteur, qui se consacre à la création de jeux captivants pour plateformes mobiles, dans ses studios de Londres et d’Istanbul (notamment Merge Dragons! et 1010!). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gram.gs.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles concernant, entre autres, la sortie de futurs événements-en-jeu Merge Magic!. Ces déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots tels que « perspectives », « projeté », « prévu », « envisage de », « pourra », « anticiper », « croire », « cibler », « s’attendre à », et l’emploi du futur est généralement défini en termes prospectifs. La réalisation ou la réussite des faits couverts par ces déclarations prévisionnelles comporte des risques importants, des incertitudes et des hypothèses. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles qui reposent sur les informations dont nous disposons à la date des présentes. Nous déclinons toute obligation d’actualisation de ces déclarations prévisionnelles. D’autres renseignements concernant ces risques, incertitudes et hypothèses sont ou seront décrits plus en détail dans nos documents publics déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (« SEC »), et dont des copies peuvent être obtenues sur notre site Web, Relations avec les investisseurs, à l’adresse http://investor.zynga.com, ou sur le site Web de la SEC, à l’adresse www.sec.gov.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190918005019/fr/