ANKARA, 16 avril (Reuters) - La banque centrale de Turquie a interdit l'utilisation des crypto-monnaies et des crypto-actifs pour l'achat de biens et de services, invoquant des dommages éventuels "irréparables" et des risques importants dans ces transactions.

Dans une législation publiée dans le Journal officiel cette nuit, la Banque centrale de Turquie (CBRT) a déclaré que les crypto-monnaies et autres actifs numériques de ce type basés sur la technologie du grand livre distribué ne pouvaient pas être utilisés, directement ou indirectement, comme instrument de paiement.

"Les prestataires de services de paiement ne pourront pas développer des modèles commerciaux de manière à ce que les crypto-actifs soient utilisés directement ou indirectement dans la fourniture de services de paiement et l'émission de monnaie électronique, et ne pourront fournir aucun service lié à ces modèles commerciaux", a déclaré la banque.

L'essor du marché turc des crypto-monnaies s'est accéléré récemment, les investisseurs espérant à la fois profiter de la hausse du bitcoin et se protéger de l'inflation.

La faiblesse de la livre turque et les pressions inflationnistes ont également stimulé la demande de crypto-monnaies.

Dans un communiqué expliquant la raison de cette interdiction, la banque a déclaré que ces actifs n'étaient "soumis à aucun mécanisme de régulation et de surveillance ni à une autorité centrale de régulation", entre autres risques de sécurité.

"On considère que leur utilisation dans les paiements peut entraîner des pertes non récupérables pour les parties aux transactions en raison des facteurs énumérés ci-dessus et ils comprennent des éléments susceptibles de saper la confiance dans les méthodes et les instruments utilisés actuellement dans les paiements", a déclaré la banque centrale dans un communiqué.

La semaine dernière, les autorités turques ont exigé des informations sur les utilisateurs des plateformes de négociation.

L'inflation annuelle de la Turquie a dépassé 16 % en mars.

La législation entre en vigueur le 30 avril. Le bitcoin a chuté de 2,59% à 61 757 dollars à 0557 GMT. ( Editing by Shri Navaratnam and Kim Coghill )