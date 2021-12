Italie: l'excédent commercial continue à chuter en octobre

Milan (awp/afp) - L'Italie a vu son excédent commercial divisé par deux en octobre sur un an, à 3,88 milliards d'euros, en raison d'une forte reprise des importations, a indiqué jeudi l'Institut national des statistiques (Istat).

En octobre 2020, la troisième économie de la zone euro avait enregistré un excédent commercial de 7,59 milliards d'euros.

Si les exportations ont augmenté de 7,4% en octobre sur un an, la hausse des importations a été nettement plus forte, avec un bond de 19,4%. Cette progression a été particulièrement sensible pour les importations en provenance de pays hors UE (+30,1%).

Parmi les secteurs qui ont le plus vu augmenter leurs exportations sur un an figurent les produits pétroliers raffinés (+128,4%), les métaux de base et produits métalliques (+8,7%), les articles de sport, jeux, instruments de musique (+25,1%), les produits pharmaceutiques et botaniques (+12,3%) et les substances et produits chimiques (+13%).

A l'inverse, les ventes ont diminué pour les voitures (-23,3%), le matériel de transport (-11%) et, dans une moindre mesure, les machines et équipements (-0,3%).

Les marchés qui ont contribué le plus à la hausse des exportations sur un an sont l'Allemagne (+9,9%), la Belgique (+32,6%), les Pays-Bas (+31,9%), l'Espagne (+10,5%) et la France (+(5,2%).

Cette bonne tenue des exportations s'inscrit dans un contexte de nette reprise de l'économie italienne, qui devrait croître de 6,3% cette année, selon l'Istat, après avoir plongé de 8,9% en 2020, sous l'effet de la crise sanitaire.

