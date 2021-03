Regulatory News:

Étape majeure dans la finalisation de la joint-venture annoncée le 26 janvier 2021, Stellantis et Engie EPS (Paris:EPS) annoncent aujourd’hui la composition du conseil d’administration ainsi que le nom officiel de la nouvelle entité:

« Free2Move eSolutions » a pour ambition de soutenir et faciliter la transition vers la e-mobilité en proposant des solutions électriques innovantes et personnalisées destinées aux particuliers comme aux entreprises.

Une contribution active pour une mobilité propre et accessible

Free2Move eSolutions proposera des infrastructures de recharge (installation, entretien et exploitation), des abonnements mensuels de recharge dans des bornes publiques ou résidentielles, la gestion du cycle de vie des batteries, ainsi que des services énergétiques innovants, comme l’intégration de la technologie « Vehicle-to-Grid » (V2G) et des solutions de gestion de l’énergie permettant de réduire le coût total de possession d’un véhicule.

La joint-venture entre Stellantis et Engie EPS facilitera l’accès à la mobilité électrique et viendra ainsi compléter le portefeuille actuel de la Marque Free2Move grâce à une nouvelle gamme de produits et services intégralement dédiés à la mobilité électrique

Free2Move (Groupe Stellantis) est une société de services de mobilité fondée en 2016, dont l’objectif est de faciliter et garantir la mobilité des entreprises comme des particuliers grâce à des solutions adaptées à tous les besoins, partout et à tout moment, pour 1 heure, 1 journée, 1 mois ou plus, sur une seule application smartphone. Elle propose également des solutions pour l’accompagnement vers la transition énergétique et la gestion des flottes professionnelles.

Fruit d’une alliance mondiale, la nouvelle entreprise s’appuiera sur les compétences et le savoir-faire spécifique de son équipe pour concevoir, développer, produire, distribuer et vendre des solutions de e-mobilité simples et innovantes dans toute l’Europe, avec une opportunité de développement futur à l’échelle internationale.

Conseil d’administration de Free2Move eSolutions

Le conseil d’administration de Free2Move eSolutions sera composé de six membres, sous réserve de finalisation de l’accord. Roberto Di Stefano, représentant de Stellantis, en sera le CEO, et Carlalberto Guglielminotti, issu d’Engie EPS et Young Global Leader 2020 du Forum Économique Mondial, en assumera la présidence. Les autres membres du conseil d’administration seront Brigitte Courtehoux (CEO de la marque Free2Move et membre du Comité Exécutif du groupe Stellantis) et Davide Mele (Chief Operating Officer adjoint, Europe élargie) pour Stellantis, accompagnés de Luigi Michi (précédemment Responsable Stratégie et Systèmes chez Terna et Vice-président exécutif chez Enel) et Giovanni Ravina (Chief Innovation Officer) pour Engie EPS.

Toutes les autorisations antitrust ayant déjà été obtenues, la constitution de la joint-venture est prévue pour le second trimestre 2021.

À propos d’Engie EPS

Engie EPS est l'acteur technologique et industriel du groupe ENGIE, qui développe des technologies pour révolutionner le paradigme dans le système énergétique mondial en faveur des sources d'énergie renouvelables et de la mobilité électrique. Cotée à Paris sur Euronext (EPS.PA), Engie EPS est représenté dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.

Pour plus d’informations : www.engie-eps.com

À propos de Stellantis

Stellantis est l’un des leaders mondiaux de l’automobile et un fournisseur de mobilité, guidé par une vision claire : offrir la liberté de circulation avec des solutions de mobilité spécifiques, abordables et fiables. Outre son riche patrimoine et sa présence géographique de premier plan, le Groupe possède des atouts majeurs : une performance durable, une expérience approfondie et un grand nombre de collaborateurs travaillant dans le monde entier. Stellantis tirera parti de son large portefeuille de marques emblématiques, fondées par des visionnaires qui leur ont insufflé passion et esprit de compétition qui résonnent encore aujourd’hui, aussi bien auprès des employés que des clients. Stellantis aspire à devenir le meilleur, et non le plus grand, tout en créant de la valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes ainsi que pour les communautés dans lesquelles il opère. Pour plus d’informations consultez le site www.stellantis.com

