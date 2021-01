" L'histoire nous dit que l'économie et les marchés vont progresser", selon Columbia Threadneedle 19/01/2021 | 10:56 Envoyer par e-mail :

A Wall Street d'un point de vue sectoriel, l'investiture de Joe Biden devrait créer des gagnants et des perdants en raison des changements de politique, alors qu'une grande partie de l'environnement politique et économique continuera d'évoluer, estime Nicolas Janvier, head of US Equities, EMOA chez Columbia Threadneedle Investments.



Par conséquent, l'équipe marchés actions américaines de la société de gestion travaille en étroite collaboration avec son équipe de recherche fondamentale pour analyser les thèmes clés qui guideront son positionnement dans l'industrie et la sélection de titres au cours des mois et des années à venir.



Avec une volatilité croissante et une dispersion croissante des rendements des actions, il est plus important que jamais de contenir le phénomène. Comprenant comment les entreprises individuelles sont susceptibles de performer dans un environnement dominé par les grands thèmes identifiés, des opportunités importantes sont susceptibles de se présenter dans les trimestres et les années à venir. Pour Nicolas Janvier, cette situation favorise fortement une approche active et ascendante de la sélection de titres basée sur la recherche fondamentale.



L'expert rappelle que la transition pacifique du pouvoir en Amérique remonte à 1797, lorsque George Washington passa les responsabilités du bureau du président des États-Unis à John Adams. Compte tenu de la fracture politique que connaît actuellement le pays, il sera important pour les investisseurs de surmonter une tendance à réagir émotionnellement, avertit Nicolas Janvier. L'histoire nous dit que l'économie et les marchés vont progresser, assure l'expert.







