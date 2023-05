" La dette corporate offre davantage d'opportunités aux investisseurs" (BFT IM)

Sur les marchés obligataires, considère Laurent Gonon, Directeur des Gestions de BFT Investment Managers, " le taux moyen du compartiment Investment Grade sur le marché des dettes privées en Europe ressort à 4,1% et dépasse désormais le taux de dividende moyen de l'EuroStoxx évoluant autour de 3,5%." Et le spécialiste de poursuivre : " la dette corporate offre ainsi davantage d'opportunités aux investisseurs que le marché des dettes souveraines alors que le resserrement monétaire de la BCE n'est pas encore complètement achevé ".



Pour autant, conclut Laurent Gonon, " l'arrêt prévisible des hausses de taux signifie que l'aplatissement de la courbe touche à sa fin et devrait inciter les investisseurs à privilégier les maturités courtes aussi bien sur les compartiments Investment Grade que High Yield ".