" La hausse des taux de la Fed prévue en mai pourrait être la dernière " (ABN Amro IS)

Les prix mesurés par l'IPC global ont augmenté de 0,1 % d'un mois sur l'autre en mars, un peu en dessous des attentes du marché et de la croissance de 0,4 % de février. L'inflation de base mensuelle en mars a baissé à 0,4%, conformément aux attentes du marché. Sur ces derniers chiffres de l'inflation américaine, Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions, explique que " l'inflation de base montre encore des signes de persistance, mais la tendance est probablement à la baisse. Beaucoup dépendra de l'évolution des loyers au printemps et à l'été ".



L'indice du logement a augmenté de 8,2 % au cours de l'année dernière, représentant plus de 60 % de l'augmentation totale de l'inflation de base enregistrée à 5,6 %.





" Les marchés considèrent qu'une hausse des taux de la Fed est toujours prévue pour le début du mois de mai. Mais il pourrait s'agir de la dernière ", poursuit t-il.





L'enquête NFIB (National Federation of Independent Business) a montré un nouveau resserrement des conditions de crédit pour les petites entreprises, ce qui pourrait jouer en faveur d'un pivot de la Fed.



" Mais une mesure de base élevée et l'atténuation actuelle du stress bancaire pourraient inciter la Fed à resserrer davantage pour dompter la composante collante des services. Les prix du pétrole, qui ont bondi en raison de la réduction de la production de l'OPEP+, sont également susceptibles de provoquer de nouvelles pressions inflationnistes.", conclut Christophe Boucher.