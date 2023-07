" Le cycle de hausses de taux n'est pas encore terminé " (Amplegest)

Pour Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest, " le combat contre l'inflation n'est pas terminé ". La décélération, incontestable, des prix dans le monde depuis plus d'un an ne permet pas encore aux banques centrales, focalisées sur leur objectif de 2%, de souffler. Le cycle de hausses de taux n'est pas encore terminé et pourrait durer un peu plus que prévu...avec le risque d'une politique monétaire trop restrictive qui impacterait trop fortement l'économie.



" Nous pensons toujours que la hausse des taux aux Etats-Unis et en Europe touche bientôt à sa fin ", poursuit Emmanuel Auboyneau.



Selon le géant associé chez Amplegest, le choc de ces dix-huit derniers mois a fait monter les taux d'intérêt à des niveaux oubliés depuis des décennies. Une ou deux hausses supplémentaires ne changeraient pas grand-chose à l'affaire. Il s'agit plus de communication et de postures.



Montrer sa fermeté, alors que les indices de prix refluent trop lentement, permet de calmer les anticipations de détente anticipée, ajoute celui qui, à ce jour, ne prévoit pas de baisse de taux avant au plus tôt le second trimestre 2024.



" Mais une dégradation plus forte qu'escomptée de l'économie pourrait accélérer ce calendrier ", conclut Emmanuel Auboyneau.