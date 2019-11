« Les actions US offrent de nombreuses opportunités d'investissement intéressantes » (BNY Mellon)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le compte à rebours avant la prochaine élection présidentielle américaine vient d’être lancé. A cette occasion, John Bailer, gérant du fonds BNY Mellon US Equity Income, a détaillé les perspectives du marché actions américaines. Ainsi, l'économie américaine continue de croître de 2 à 3%, avec une probabilité limitée de récession l'an prochain." A l'approche de 2020, l'administration actuelle insiste sur l'état de l'économie et la performance du marché boursier, et nous nous attendons à ce que sa politique soit de plus en plus orientée vers la croissance et l'optimisme à mesure que l'année avance ", explique l'expert.Le discours deviendra probablement plus constructif sur le commerce, ce qui devrait réduire les vents contraires qui ont freiné la croissance mondiale et la confiance au cours des deux dernières années.En conséquence, les actions américaines offrent de nombreuses opportunités d'investissement intéressantes dans un certain nombre de secteurs, souligne John Bailer.Bien que les rendements pour les opérateurs de marché seront probablement inférieurs à ceux des dernières années, une importante dispersion des valorisations au sein du marché permettrait d'obtenir des rendements intéressants, ajoute le gérant.Il constate que les actions de valeur sont exceptionnellement bon marché par rapport aux actions de croissance et au marché en général.In fine, John Bailer favorise tout particulièrement les secteurs des matériaux, de l'énergie et de la finance étant donné leurs valorisations attrayantes et leur potentiel de bénéfices sous-estimé.