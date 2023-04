" Les risques à la hausse semblent dominer les risques à la baisse " (ABN Amro)

Pour Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions, l'indice PMI composite de la zone euro a poursuivi sa dynamique positive, augmentant pour le sixième mois consécutif pour atteindre un plus haut de 11 mois de 54,4, par rapport à une stabilisation attendue à 53,7. " Depuis longtemps, l'expansion économique n'est portée que par le secteur des services, et l'écart entre les PMI de l'industrie manufacturière et des services s'est creusé. Ce nouveau point de données n'a pas manqué de confirmer cette tendance ", explique-t-il.



Christophe Boucher rappelle que la composante manufacturière a surpris à la baisse, alors que le consensus s'attendait à une hausse à 48 : elle est tombée à 45,5, un plus bas de 35 mois. L'indice PMI des services a quant à lui augmenté à 56, contre 54,5 en mars.



Avant de conclure : " L'optimisme à l'égard de la croissance future a légèrement diminué, mais reste relativement élevé, les risques à la hausse semblant dominer les risques à la baisse. Le chiffre de l'indice PMI du mois dernier a été considéré comme un bruit, car l'enquête a été menée dans un contexte de crise bancaire. Maintenant que le stress bancaire s'est dissipé, le chiffre de ce mois-ci est moins biaisé."