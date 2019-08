« Mon rêve » : MySports et C-FILMS présentent une série TV sur de jeunes talents sportifs suisses

Durant sept soirées, MySports présentera des jeunes talents sportifs suisses dans leur quête du succès. Avec l'entreprise de production C-FILMS, la chaîne sportive a accompagné pendant une année de jeunes sportives et sportifs actifs dans les domaines du ski, du basket, de l'athlétisme, de la boxe, du football et du tennis. Le résultat est une série fascinante et riche en émotions. Tous les lundis dès 20h15 sur MySports One.

On y verra notamment Eliane Christen, une skieuse de 19 ans de Hospental, Kevin Blaser, un jeune joueur de basket bernois de 19 ans, Andri Beiner, un boxeur de 18 ans de l'Oberland bernois, Jérémy Guillemenot de Genève, âgé de 21 ans et joueur de football professionnel, Sarah Atcho, une sprinteuse de 24 ans du canton de Vaud et Leonie Küng, du canton de Schaffhouse, une joueuse de tennis de 18 ans. Tous des jeunes espoirs qui ambitionnent de s'affirmer avec succès dans l'élite de leur discipline sportive. Ils sont les personnages principaux de « Mon rêve », la nouvelle série de MySports, diffusée tous les lundis soir.

De fortes personnalités avec des espoirs et des peurs

Le documentaire « Mon rêve » en sept épisodes produit par C-FILMS accompagne les six sportives et sportifs au plus près, dans leur difficile quête du succès. La série se concentre sur leur personnalité et leur entourage, leurs espoirs et leurs doutes.

Plus d'un an de tournages

L'équipe de MySports guidée par son rédacteur en chef, Alexandre Burkhalter, et la productrice de C-FILMS Anne Walser (« Zwingli », « Wilder », « Une cloche pour Ursli », « Grounding ») ont travaillé pendant plus d'un an à la réalisation de « Mon rêve ». Au total, c'est plus de 3 heures et demie de tournages qui ont été sélectionnées et montées. Il en résulte des courts-métrages fascinants sur des personnalités très différentes qui mettent tout en œuvre pour espérer atteindre un jour le sommet dans leur sport.

Episode pilote le 2 septembre

L'épisode pilote avec la présentation de tous les protagonistes sera diffusé le lundi 2 septembre à 20h15. Chaque lundi tout au long du mois de septembre et jusqu'à mi-octobre, seront diffusés, toujours à 20h15, les courts-métrages des six protagonistes.

Programmation de « Mon rêve » :

· Lundi 2 septembre 2019, de 20h15 à 20h45 sur MySports One :

Épisode pilote avec tous les protagonistes

· Lundi 9 septembre 2019, de 20h15 à 20h45 sur MySports One :

« Mon rêve » avec Eliane Christen, ski

· Lundi 16 septembre 2019, de 20h15 à 20h45 sur MySports One :

« Mon rêve » avec Kevin Blaser, basket

· Lundi 23 septembre 2019, de 20h15 à 20h45 sur MySports One :

« Mon rêve » avec Sarah Atcho, athlétisme

· Lundi 30 septembre 2019, de 20h15 à 20h45 sur MySports One :

« Mon rêve » avec Andri Beiner, boxe

· Lundi 7 octobre 2019, de 20h15 à 20h45 sur MySports One :

« Mon rêve » avec Jérémy Guillemenot, football

· Lundi 14 octobre 2019, de de 20h15 à 20h45 sur MySports One :

« Mon rêve » avec Leonie Küng, tennis

Images et matériel vidéo - Les photos sont mises gratuitement à disposition :

Alexandre Burkhalter, rédacteur en chef de MySports Romandie; © Lorenz Richard/MySports

Anne Walser, C-FILMS, productrice de « Mon rêve »; © C-FILMS



Images des reportages

- Eliane Christen; © MySports

- Kevin Blaser; © MySports

- Sarah Atcho; © MySports

- Andri Beiner; © MySports

- Jérémy Guillemenot; © MySports

- Leonie Küng; © MySports



Nous nous tenons à la disposition des représentants des médias pour de plus amples informations :

MySports (UPC)

Media Relations

Tel. +41 58 388 99 99

media.relations@upc.ch

@UPC_Switzerland